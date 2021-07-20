Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар – Денисова

Денисова: К сожалению, не все встречают Курбан-Байрам в кругу семьи и на украинской земле Фото: Людмила Денісова / Facebook

Она отметила, что сегодня мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам.

"К сожалению, не все его встречают в кругу семьи и на украинской земле. Тысячи крымских татар были вынуждены покинуть полуостров из-за действий страны-оккупанта. 93 крымских татар РФ преследует по политическим мотивам", – написала Денисова.

По ее словам, из них 78 отбывают незаконное наказание на территории страны-оккупанта (36 – осуждены, 42 – находятся под следствием).

"Крымские татары – очень стойкий и волевой народ, который борется за право быть свободными и жить на своей Родине", – заявила она.



