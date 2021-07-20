Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар – Денисова

Она отметила, что сегодня мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам.
"К сожалению, не все его встречают в кругу семьи и на украинской земле. Тысячи крымских татар были вынуждены покинуть полуостров из-за действий страны-оккупанта. 93 крымских татар РФ преследует по политическим мотивам", – написала Денисова.
По ее словам, из них 78 отбывают незаконное наказание на территории страны-оккупанта (36 – осуждены, 42 – находятся под следствием).
"Крымские татары – очень стойкий и волевой народ, который борется за право быть свободными и жить на своей Родине", – заявила она.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.