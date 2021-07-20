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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар – Денисова

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Денисова: К сожалению, не все встречают Курбан-Байрам в кругу семьи и на украинской земле
Денисова: К сожалению, не все встречают Курбан-Байрам в кругу семьи и на украинской земле
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. Об этом в Facebook 20 июля сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что сегодня мусульмане отмечают праздник Курбан-Байрам.

"К сожалению, не все его встречают в кругу семьи и на украинской земле. Тысячи крымских татар были вынуждены покинуть полуостров из-за действий страны-оккупанта. 93 крымских татар РФ преследует по политическим мотивам", – написала Денисова.

По ее словам, из них 78 отбывают незаконное наказание на территории страны-оккупанта (36 – осуждены, 42 – находятся под следствием).

"Крымские татары – очень стойкий и волевой народ, который борется за право быть свободными и жить на своей Родине", – заявила она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/355693495911929


Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Людмила Денисова, оккупация, крымские татары, агрессия
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