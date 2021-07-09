В российском СИЗО у крымского татарина случился микроинсульт, его лицо парализовало – Денисова

Под стражей Газиев (на фото крайний слева) находится с 2019 года Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Адвокат [...] сообщил, что у его подзащитного случился микроинсульт, который вызвал паралич лица. По словам правозащитника, врач "скорой", которую вызвали в следственный изолятор, это опроверг. Сказал, что Сервет вполне здоров и не нуждается в помощи", – написала она.

Украинский омбудсмен отметила, что Газиев также жаловался на обострение хронических заболеваний: желудочно-кишечного тракта, болезни ног, суставов, сердечные и головные боли.

"Обращения в администрацию СИЗО о предоставлении необходимой медицинской помощи и проведении квалифицированного врачебного осмотра игнорируются. Вышеуказанные действия расцениваю как пытки и бесчеловечное обращение и нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", – объяснила Денисова.

Она потребовала от российского омбудсмена Татьяны Москальковой "безотлагательно восстановить нарушенные права Сервета Газиева" и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь включительно с госпитализацией в стационар.

Денисова также просит перевести больного украинского политзаключенного на другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, "из-за критического состояния здоровья гражданина Украины".

От генпрокурора РФ Игоря Краснова украинский омбудсмен требует "дать правовую оценку преступным действиям со стороны администрации СИЗО №5 города Ростова-на-Дону и привлечь виновных к уголовной ответственности".