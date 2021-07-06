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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Денисова осудила продление ареста журналисту Есипенко в оккупированном Крыму

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Денисова: Призываю международное сообщество отреагировать на судилище
Денисова: Призываю международное сообщество отреагировать на судилище
Фото: Народний фронт / Facebook

Украинский омбудсмен Людмила Денисова осудила продление ареста в оккупированном Крыму фрилансеру "Радіо Свобода" Владиславу Есипенко.

"Призываю международное сообщество отреагировать на судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма, и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины", – написала она в Facebook 6 июля.

Омбудсмен также попросила международные организации и правозащитные институты делегировать на судебные заседания во временно оккупированный Крым своих представителей, чтобы не допустить нарушений прав Есипенко.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/347185920096020

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

По данным "Ґрат", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Ґрати" писали, что жителя Кривого Рога Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.

12 марта "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко на два месяца, он находится в СИЗО в Симферополе. 15 марта к нему по просьбе жены попытался попасть адвокат Эмиль Курбединов, однако его не допустили. Следователь ФСБ Виталий Власов заявил, что Есипенко отказался от услуг Курбединова. Крымская правозащитная группа заявила, что Есипенко лишен права на защиту, поскольку к нему не допускают независимых адвокатов.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве говорили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток.

Освободить задержанного в оккупированном Россией Крыму гражданина Украины Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

По информации правозащитников, оккупанты выдвинули Есипенко новые обвинения.

6 июля "райсуд" в Симферополе начал рассматривать по существу дело Есипенко, пишет издание "Крым.Реалии". "Суд" продлил ему арест на полгода. Заседания проходят в закрытом режиме.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Людмила Денисова, арест, оккупация, политзаключенные, Радио Свобода, Владислав Есипенко
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