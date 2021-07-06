"Вся страна борется за твою свободу". Сенцов написал письмо арестованному в Крыму журналисту Есипенко

"Я не знаю, получишь ли ты это письмо, но надеюсь, ты знаешь и чувствуешь, как вся страна поддерживает и борется за твою свободу", – обратился бывший политзаключенный к нынешнему.

Сенцов подчеркнул, что они оба пострадали от российского режима.

"Борьба не будет быстрой и не будет легкой", – подчеркнул он.

Бывший политзаключенный пожелал, чтобы дочь Есипенко не успела вырасти без отца.

"Здесь, в Киеве, я познакомился с твоей женой. Она у тебя прекрасная и сильная, борется за тебя на всех фронтах, не давая забыть никому о Владиславе Есипенко", – написал Сенцов.

Он отметил, что писать письма важно, потому что "любая весточка, дошедшая в эту маленькую бетонную камеру с железной дверью, очень сильно поддерживает, отдает столько тепла, которое негде там взять".

6 июля "райсуд" в Симферополе начинает рассматривать по существу дело Есипенко, пишут "Крым.Реалии".