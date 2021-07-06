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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Вся страна борется за твою свободу". Сенцов написал письмо арестованному в Крыму журналисту Есипенко

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Есипенко задержали в марте
Есипенко задержали в марте
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо задержанному в оккупированном Крыму фрилансеру "Радіо Свобода" Владиславу Есипенко. Об этом в Facebook сообщил 6 июля проект "Крым.Реалии".

"Я не знаю, получишь ли ты это письмо, но надеюсь, ты знаешь и чувствуешь, как вся страна поддерживает и борется за твою свободу", – обратился бывший политзаключенный к нынешнему.

Сенцов подчеркнул, что они оба пострадали от российского режима.

"Борьба не будет быстрой и не будет легкой", – подчеркнул он.

Бывший политзаключенный пожелал, чтобы дочь Есипенко не успела вырасти без отца.

"Здесь, в Киеве, я познакомился с твоей женой. Она у тебя прекрасная и сильная, борется за тебя на всех фронтах, не давая забыть никому о Владиславе Есипенко", – написал Сенцов.

Он отметил, что писать письма важно, потому что "любая весточка, дошедшая в эту маленькую бетонную камеру с железной дверью, очень сильно поддерживает, отдает столько тепла, которое негде там взять".

6 июля "райсуд" в Симферополе начинает рассматривать по существу дело Есипенко, пишут "Крым.Реалии".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

По данным "Ґрат", в 2014 году Есипенко с семьей покинул Крым, у него, кроме украинского, есть и российский паспорт.

ФСБ России сообщила о задержании Есипенко 16 марта 2021 года. В заявлении он назван гражданином РФ. В РФ утверждают, что Есипенко якобы собирал в Крыму информацию для украинских спецслужб, а в его автомобиле обнаружили предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. "Ґрати" писали, что жителя Кривого Рога Есипенко задержали еще 10 марта. 9 марта он был на акции возложения цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко в Симферополе вместе с представителями Украинского культурного центра в Крыму, а на следующий день перестал выходить на связь.

12 марта "Киевский райсуд Симферополя" арестовал Есипенко на два месяца, он находится в СИЗО в Симферополе. 15 марта к нему по просьбе жены попытался попасть адвокат Эмиль Курбединов, однако его не допустили. Следователь ФСБ Виталий Власов заявил, что Есипенко отказался от услуг Курбединова. Крымская правозащитная группа заявила, что Есипенко лишен права на защиту, поскольку к нему не допускают независимых адвокатов.

Служба внешней разведки Украины назвала пропагандистской акцией заявление ФСБ о задержании в Крыму якобы украинского агента. В ведомстве говорили, что "ФСБ создает нужный Кремлю фон для "празднования" годовщины оккупации Крыма".

Есипенко 6 апреля смог встретиться с независимым адвокатом Алексеем Ладиным. Журналист передал письмо, в котором рассказал, что сотрудники ФСБ пытали его током. Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием проверить факты безосновательного задержания Есипенко, а также информацию о применении к нему пыток. 

Освободить задержанного в оккупированном Россией Крыму гражданина Украины Есипенко призывали США, а также Европейская и Международная федерации журналистов.

По информации правозащитников, оккупанты выдвинули Есипенко новые обвинения.

Теги: Крым, арест, оккупация, Олег Сенцов, политзаключенные, задержание, Владислав Есипенко
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