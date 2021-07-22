Россия подала в ЕСПЧ свою первую межгосударственную жалобу – на Украину

Жалобу подали "из-за гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми" в ходе событий Майдана и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также во время антитеррористической операции на Донбассе.
Также Россия обвиняет Украину в крушении самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" из-за того, что Киев не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий.
Кроме того, в жалобе генпрокуратура РФ утверждает, что в Украине действует "практика подавления свободы слова" путем запрета работы СМИ, преследования журналистов и политиков. Ведомство также жалуется на "дискриминацию русскоговорящего населения, российских компаний и предпринимателей".
Россия жалуется на то, что Украина блокирует подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, лишает права жителей юго-востока страны участвовать в выборах в центральные органы власти и якобы отказывается сотрудничать с российскими следственными органам в расследовании преступлений.
Отдельным пунктом упомянуты "гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации".
Ведомство сообщает, что жизнь и здоровье российских дипломатов находятся "постоянно в опасности". Москва за пять лет направила в Киев 33 запроса о правовой помощи из-за угроз и применения насилия к дипломатам, но, как утверждает прокуратура, ни один из них не был исполнен должным образом.
"Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил", – говорится в сообщении прокуратуры. Россия требует немедленно возобновить подачу воды в Крым, восстановить права национальных и языковых меньшинств, возобновить телевещание на русском языке и разблокировать российские СМИ.
За все время в ЕСПЧ были поданы 27 межгосударственных жалоб, девять из них – против РФ. Пять жалоб против России подала Украина (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами), еще четыре – Грузия. Россия до сих пор межгосударственных жалоб в ЕСПЧ не подавала.
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 14 тыс. человек.