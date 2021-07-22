Россия подала в ЕСПЧ свою первую межгосударственную жалобу – на Украину

Украина подала уже пять жалоб в ЕСПЧ в связи с российской агрессией, РФ решила тоже обратиться в эту инстанцию Фото: EPA

Жалобу подали "из-за гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми" в ходе событий Майдана и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также во время антитеррористической операции на Донбассе.

Также Россия обвиняет Украину в крушении самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" из-за того, что Киев не закрыл воздушное пространство над зоной боевых действий.

Кроме того, в жалобе генпрокуратура РФ утверждает, что в Украине действует "практика подавления свободы слова" путем запрета работы СМИ, преследования журналистов и политиков. Ведомство также жалуется на "дискриминацию русскоговорящего населения, российских компаний и предпринимателей".

Россия жалуется на то, что Украина блокирует подачу пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, лишает права жителей юго-востока страны участвовать в выборах в центральные органы власти и якобы отказывается сотрудничать с российскими следственными органам в расследовании преступлений.

Отдельным пунктом упомянуты "гибель людей, причинение вреда здоровью и уничтожение имущества в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации".

Ведомство сообщает, что жизнь и здоровье российских дипломатов находятся "постоянно в опасности". Москва за пять лет направила в Киев 33 запроса о правовой помощи из-за угроз и применения насилия к дипломатам, но, как утверждает прокуратура, ни один из них не был исполнен должным образом.

"Жалоба Российской Федерации содержит подробное описание процесса неконституционной смены власти на Украине и продвижения в украинские государственные органы националистических сил", – говорится в сообщении прокуратуры. Россия требует немедленно возобновить подачу воды в Крым, восстановить права национальных и языковых меньшинств, возобновить телевещание на русском языке и разблокировать российские СМИ.

За все время в ЕСПЧ были поданы 27 межгосударственных жалоб, девять из них – против РФ. Пять жалоб против России подала Украина (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами), еще четыре – Грузия. Россия до сих пор межгосударственных жалоб в ЕСПЧ не подавала.