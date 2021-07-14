ЕСПЧ призвал Россию разрешить официальные партнерства однополым парам

В ЕСПЧ отметили, что суд не может налагать на страну прямое требование о признании однополых браков, однако считает, что государству нужно найти компромисс и учесть права меньшинств Фото: EPA

"Однополые пары так же способны, как и разнополые, вступать в серьезные отношения, при этом необходимы официальное признание и защита их отношений. На государствах лежит обязанность учитывать это и обеспечивать баланс между их потребностями и потребностями общества в целом", – говорится в сообщении ЕСПЧ.

В суд обратились три однополые пары, которым в РФ более 10 лет отказывают в регистрации брака. Одна из пар – москвички Ирина Федотова и Ирина Шипитько, в 2009 году обратились с иском в Тверской суд Москвы, в котором просили признать незаконным отказ ЗАГСа зарегистрировать их брак. Суд отклонил требования истцов, мотивировав свое решение тем, что согласно Семейному кодексу РФ, браком считается союз мужчины и женщины. Вышестоящие инстанции утвердили решение районного суда.

Пара обратилась в Европейский суд, который объединил их жалобу с аналогичными делами жителей Липецкой области "Чунусов и Евтушенко против России" и "Шайхразнова и Яковлева против России". ЕСПЧ признал, что РФ нарушила в отношении заявителей статью 8 конвенции (право на уважение частной и семейной жизни).

В решении отмечается, что суд не может налагать на страну прямое требование признавать однополые браки, однако считает, что государству нужно найти компромисс.

"Статья 8 прямо не налагает на государства обязательства официально признавать однополые союзы. Однако это подразумевало необходимость установления справедливого баланса между конкурирующими интересами однополых пар и общества в целом... Что касается аргумента о том, что большинство россиян не одобряют однополые союзы, то доступ меньшинства к правам не может зависеть от согласия большинства", – говорится в решении ЕСПЧ.

Также суд подтвердил, что предоставление меньшинствам доступа к официальному признанию статуса их пар в форме, отличной от брака, не будет противоречить "традиционному пониманию брака", преобладающему в России, или взглядам большинства, на которые ссылалось правительство РФ.

Суд добавил, что Россия может выбрать наиболее подходящую форму регистрации однополых партнерств с учетом социального и культурного контекста – так, что предоставление меньшинствам доступа к официальному признанию статуса их пар не будет противоречить "традиционному пониманию брака". В качестве примера в суде привели гражданское партнерство, гражданский союз или гражданский договор солидарности (как во Франции).

За принятое решение, среди прочих, проголосовал судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов.