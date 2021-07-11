  Солистка Kazka вслед за Melovin сделала неожиданное признание о своей ориентации

Зарицкая: Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды, все меньшинства и квир-людей Фото: kazka.band / Instagram

Зарицкая является подругой Melovin, который недавно признался, что он бисексуал. Певица говорит, что давно знала о его ориентации и о запланированном каминг-ауте.

"Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды, все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю квир-человеком. Вообще квир-люди – люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, если надо", – отметила она.

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Видео: Світське життя / YouTube