Melovin совершил каминг-аут и поцеловался с мужчиной на сцене Atlas Weekend, поцелуй вырезали из трансляции

В официальных трансляциях и аккаунтах фестиваля выступление Melovin показали не полностью Фото: atlasweekend / Instagram

Во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend певец продемонстрировал свою бисексуальность, поцеловав сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом мужчину. После этого он поднял флаг ЛГБТ.

Melovin опубликовал видео и отметил, что из эфира канала M1 этот момент был вырезан.

"Мое видео до сих пор не загружают в YouTube (на момент публикации новости видео было опубликовано, но без обоих поцелуев. – "ГОРДОН"). И все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу..." – написал он.

Певец подчеркнул, что такая любовь не всегда признается, "блокируется и просто не выпускается в эфир".

"Неужели борьба за свои права и свободы должна быть под цензурой? Если нет, то я, безусловно, поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины", – заявил Melovin.

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В комментариях другие звезды и фанаты поддержали исполнителя.

Одной из первых отреагировала певица Злата Огневич. "Мел, я тебя поддерживаю! Свобода быть собой – самая большая ценность! Люблю за смелость!" – написала она.

"Вот это смело и правдиво! Аплодирую стоя!" – прокомментировала певица Алина Паш.

"Wow, это было жарко!" – подписали небольшой фоторепортаж с выступления Melovin в официальном Instagram-аккаунте фестиваля. Однако фото поцелуя с мужчиной не опубликовали.

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