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ОБЩЕСТВО

Из библиотек Ивано-Франковской области изымут книгу-комикс об однополых отношениях

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Книгу изымут из-за обращений представителей христианских общин и областного объединения "Просвіта"
Книгу изымут из-за обращений представителей христианских общин и областного объединения "Просвіта"
Фото: zaxid.net

Из библиотек Ивано-Франковской области изымут все экземпляры книги-комикса "Принцесса + принцесса: долго и счастливо", в которой описываются отношения между двумя девушками. Об этом 1 июля заявила заместитель начальника управления культуры Ивано-Франковской облгосадминистрации Мирослава Корнелюк, отмечает Zaxid.net.

"Нам поступило письмо о книге "Принцесса + принцесса". Мы уже знаем, сколько экземпляров в наших библиотеках. Мы действительно их распространили по всем библиотекам, немного – по одной, по две в каждой [библиотеке]. Сейчас мы изымаем эти книги. Мы отреагировали на письмо", – сказала Корнелюк на заседании депутатской комиссии по вопросам культуры.

Изъять планируют 46 экземпляров книг, которые были закуплены за средства госбюджета. Решение об изъятии этой книги приняла Ивано-Франковская облгосадминистрация после обращения представителей христианских общин города и заместителя председателя областного объединения "Просвіта" Михаила Сички. В обоих обращениях указывалось, что книга "Принцесса + принцесса" якобы подрывает институт семьи в Украине.

Закупку книги-комикса провели еще в начале года. Всего Министерство культуры Украины и Украинский институт книги приобрели 1240 экземпляров этой книги. Книга рекомендована для детей от пяти лет, в ней описаны отношения между двумя девушками, которые завершаются их свадьбой.

В комментарии Zaxid.net Михаил Сичка заявил, что эту книгу якобы закупили не из-за художественной ценности, а потому, что она пропагандирует нетрадиционные отношения.

"Поэтому мы против того, чтобы такую книгу за государственный счет распространяли в библиотеках. Такие книги провоцируют конфликт в обществе. Я против того, чтобы за государственные деньги провоцировать конфликт. По моему мнению, государство другое должно пропагандировать, и когда покупают такие книги, должны посоветоваться с общественностью", – говорит Сичка.

В то же время тренер по половому воспитанию Ольга Новак, комментируя изданию решение Ивано-Франковской ОГА об изъятии книги, отрицает, что книга подрывает понятие традиционной семьи, а такое решение чиновников называет дискриминационным.

"Семьи бывают очень разные: папа, мама и дети; мама с ребенком; мама, бабушка, ребенок; муж с женой без детей. Украина – светское государство и у нас запрещена дискриминация. А у нас получается, что представители религиозной общины имеют определенные привилегии, раз могут решать, что должны читать дети в Ивано-Франковской области", – говорит Новак.

https://www.facebook.com/ridnamova/posts/2118542755112077

Контекст:

В феврале этого года скандал с книгой "Принцесса + принцесса: долго и счастливо" случился и в Волынской области. Луцкий горсовет обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием изъять экземпляры книг из детских и школьных библиотек. В апреле горсовет получил ответ от Минкульта, в котором говорится, что Украинский институт книги не имеет полномочий изымать книги из публичных библиотек, закупленных и переданных в рамках программы, пишет "Район. Луцк".

Теги: ЛГБТ, Ивано-Франковская область, книги, комикс
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