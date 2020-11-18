"Тема, на которую говорить стыдно". Melovin на камеру сбрил брови

По словам украинского певца Melovin, он готовится к съемках в специальном фотопроекте на тему ментального здоровья.

Melovin: Я мало что потерял, но много приобрел! Фото: melovin_official / Instagram

Украинский певец Melovin сбрил брови. Ролик, на котором запечатлен процесс, он разместил 18 ноября в Instagram.

"Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! Ментальное здоровье – тема, на которую в моей стране говорить почему-то стыдно! Я расскажу, но переведу это в искусство", – подписал он видео.

Артист отметил, что вместе со своей командой находится в Карпатах.

"Воплощаем в реальность спецфотопроект", – резюмировал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ME * LOVIN (@melovin_official)

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.