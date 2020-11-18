Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2020
 
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"Тема, на которую говорить стыдно". Melovin на камеру сбрил брови

По словам украинского певца Melovin, он готовится к съемках в специальном фотопроекте на тему ментального здоровья.

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Melovin: Я мало что потерял, но много приобрел!
Melovin: Я мало что потерял, но много приобрел!
Фото: melovin_official / Instagram

Украинский певец Melovin сбрил брови. Ролик, на котором запечатлен процесс, он разместил 18 ноября в Instagram. 

"Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! Ментальное здоровье – тема, на которую в моей стране говорить почему-то стыдно! Я расскажу, но переведу это в искусство", – подписал он видео.

Артист отметил, что вместе со своей командой находится в Карпатах.

"Воплощаем в реальность спецфотопроект", – резюмировал он.

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

Теги: здоровье, Карпаты, певец, Melovin
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