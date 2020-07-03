"Мурашки от одной только мысли". Melovin рассказал, о чем мечтает перед сном

Украинский певец поделился в соцсетях снимком, сделанным в постели.

Украинский певец Melovin признался, что засыпает с мыслями о первом послекарантинном концерте, который запланирован в Одессе. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, обнародовав селфи, сделанное в постели.

"Пока отхожу ко сну, мурашки идут от одной только мысли, что уже 11 июля состоится наша первая за долгое время встреча!" – подписал он фото.

По словам артиста, он будет выступать перед 50 зрителями.