"Мурашки от одной только мысли". Melovin рассказал, о чем мечтает перед сном

Украинский певец Melovin признался, что засыпает с мыслями о первом послекарантинном концерте, который запланирован в Одессе. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, обнародовав селфи, сделанное в постели.
"Пока отхожу ко сну, мурашки идут от одной только мысли, что уже 11 июля состоится наша первая за долгое время встреча!" – подписал он фото.
По словам артиста, он будет выступать перед 50 зрителями.
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Тем временем пока отхожу ко сну, мурашки идут от самои * только мысли, что уже 11 июля состоится наша первая за долгое время встреча! Одесса. Акустика. Концерт на 50 человек при соблюдении всех правил безопасности. Билеты все куплены, осталось ждать. Настроение Обнял каждого! #goodnight #melovinators #melovin
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин, во время которого было запрещено проведение концертов и развлекательных мероприятий.
С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.
За последние сутки в Украине коронавирус выявили у 876 человек, сообщил утром 3 июля Совет национальной безопасности и обороны.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 46 763.
От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, в том числе 27 – за последние сутки. Это один из самых высоких суточных показателей с начала эпидемии, больше летальных случаев было только раз – 16 июня – 31.