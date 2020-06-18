Melovin обвинил таксиста в краже, вымогательстве и умышленном повреждении его авто

Украинский певец Melovin заявил, что водитель такси Uklon отказался возвращать без вознаграждения потерянный артистом в салоне автомобиля телефон. При этом таксист назвал сумму, которая составляет половину стоимости гаджета, а когда переговоры зашли в тупик, протаранил автомобиль артиста и справил перед ним малую нужду. Полиция, по словам певца, вскоре после составления протокола отпустила таксиста.

Melovin стало не по себе от "хамства, наглости, угроз и манипуляций" таксиста Фото: MÉLOVIN / Facebook

Украинский певец Melovin стал жертвой вымогательства со стороны водителя такси Uklon. Об этом он написал вечером 17 июня на своей странице в Facebook.

"Из кармана, когда я выходил из машины, выпал мой телефон. Водитель согласился его привезти! Думаю: "Отлично, порядочный, возьму да и финансово скажу "спасибо". Но тут голос водителя резко меняется и он твердит, что находится в телефонном центре и готов его продать на запчасти, а сохранность зависит от гонорара, который я предложу. А это оказалась почти половина стоимости гаджета. После услышанного стало не по себе не от цены, а от хамства, наглости, угроз и манипуляций", – описал ситуацию артист.

По словам Melovin, обращение в службу поддержки такси оказалось безрезультатным.

"Разговоры с четырьмя операторами не решили ситуацию, каждый говорил о своем. То они не могут связаться с водителем, то они не могут заставить своего сотрудника вернуть теперь уже украденный телефон клиенту", – рассказал артист.

Чтобы вернуть телефон, артисту пришлось договориться с водителем о встрече на его условиях.

"Диалог с таксистом о более адекватной сумме не привел нас ни к чему хорошему. Водитель счел адекватным сесть в свою машину и въехать в нашу, в которой мы сидели", – написал певец.

Он подчеркнул, что после этого водитель такси справил малую нужду возле его машины.

"Пришлось вызвать полицию, чтобы зафиксировать ДТП. Полиция составила протоколы, забрав водителя в участок проходить все необходимые тесты на алкоголь и наркотики. Однако не прошло и 15 минут, как полиция вернулась вместе с водителем! Мужчина благополучно пересел в свою машину и уехал", – подытожил артист.

Он также обратил внимание, что водитель приехал на вызов без защитной маски, а во время перемещения по городу несколько раз нарушил правила дорожного движения.

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.