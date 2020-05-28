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28 мая, 2020
 
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"Новый уровень манипуляции". Melovin обнародовал фото в золотой защитной маске

По словам украинского певца Melovin, с помощью утрированного модного образа он продемонстрировал отношение к манипуляциям со стоимостью медицинских масок и перчаток во время карантина.

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Melovin: Когда решился на фотосессию, был очень взволнован ситуацией в мире
Melovin: Когда решился на фотосессию, был очень взволнован ситуацией в мире
Фото: MÉLOVIN / Facebook

Украинский певец Melovin поделился в Instagram снимками, на которых запечатлен в золотой защитной маске, облепленный множеством надутых перчаток темно-золотого цвета – на создание этого образа его натолкнули страх и паника, которые охватили людей во время карантина.

"Когда решился на эту фотосессию, был очень взволнован ситуацией в мире! Страх и паника, которая охватывала людей, перечеркивала и подавляла человечность, сострадание и любовь. Хотелось показать утрированный образ каждого из нас! Перчатки, маски – казалось бы элементарные вещи вышли на новый уровень манипуляции, став в цене на вес чистого золота!" – написал музыкант. 

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 мая во всем мире коронавирусом заразилось 5,6 млн человек, более 355 тыс. умерли, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Карантин в Украине действует с 12 марта. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

По состоянию на 28 мая коронавирус в Украине подтвержден у 22 382 человек, 669 из них умерли, а 8439 вылечились.

Теги: Украина, карантин, певец, Melovin
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