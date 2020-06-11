Melovin показал свой маникюр. Подписчики оценили красоту ногтей артиста

Украинский певец Melovin в качестве покрытия для ногтей выбрал сразу два цвета лака.

Украинский певец Melovin поделился в Instagram снимком, демонстрируя в кадре двухцветный маникюр – ногти артиста были покрашены лаком черного и белого цвета.

"Делаю то, что хочу, и плевать, что скажут люди", – подписал он фото.

"Когда у Мэла маникюр получше, чем у меня", – отреагировали на снимок подписчики.

"Интересно, это твой первый маникюр или нет?" – спрашивают в комментариях фолловеры.

"Кинь ссылочку, где делал маникюр, ибо выглядит зачетно", – пишут фаны артиста.

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.