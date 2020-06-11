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13 июня, 2020
 
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Melovin показал свой маникюр. Подписчики оценили красоту ногтей артиста

Украинский певец Melovin в качестве покрытия для ногтей выбрал сразу два цвета лака.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Melovin: Делаю, что хочу
Melovin: Делаю, что хочу
Фото: MÉLOVIN / Facebook

Украинский певец Melovin поделился в Instagram снимком, демонстрируя в кадре двухцветный маникюр – ногти артиста были покрашены лаком черного и белого цвета. 

"Делаю то, что хочу, и плевать, что скажут люди", – подписал он фото.

"Когда у Мэла маникюр получше, чем у меня", – отреагировали на снимок подписчики. 

"Интересно, это твой первый маникюр или нет?" – спрашивают в комментариях фолловеры. 

"Кинь ссылочку, где делал маникюр, ибо выглядит зачетно", – пишут фаны артиста. 

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

Теги: Украина, певец, Melovin, маникюр
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