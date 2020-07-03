Маски, градусники и дистанция. Киевские театры анонсировали первые послекарантинные спектакли

Зрителям перед началом спектаклей предстоит пройти процедуру измерения температуры, а во время показов необходимо будет соблюдать безопасное расстояние.

Во время спектаклей зрители будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга Фото: Київський академічний театр ляльок / Facebook

Киевские коммунальные театры возобновляют работу после карантина, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Первый послекарантинный спектакль состоится 12 июля в театре "Актер".

По словам директора департамента культуры КГГА Дианы Поповой, во время спектаклей зрители будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга, а перед началом спектаклей им предстоит пройти процедуру измерения температуры.

Чиновница отметила, что обязательным правилом при посещении театра является наличие масок. Также в театрах будут установлены санитайзеры, а в некоторых заведениях отменены антракты.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

За последние сутки в Украине коронавирус выявили у 876 человек, сообщил утром 3 июля Совет национальной безопасности и обороны.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 46 763.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, в том числе 27 – за последние сутки. Это один из самых высоких суточных показателей с начала эпидемии, больше летальных случаев было только раз – 16 июня – 31.