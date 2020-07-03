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03 июля, 2020
 
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Маски, градусники и дистанция. Киевские театры анонсировали первые послекарантинные спектакли

Зрителям перед началом спектаклей предстоит пройти процедуру измерения температуры, а во время показов необходимо будет соблюдать безопасное расстояние.

Во время спектаклей зрители будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга
Во время спектаклей зрители будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга
Фото: Київський академічний театр ляльок / Facebook

Киевские коммунальные театры возобновляют работу после карантина, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Первый послекарантинный спектакль состоится 12 июля в театре "Актер". 

По словам директора департамента культуры КГГА Дианы Поповой, во время спектаклей зрители будут находиться на безопасном расстоянии друг от друга, а перед началом спектаклей им предстоит пройти процедуру измерения температуры.

Чиновница отметила, что обязательным правилом при посещении театра является наличие масок. Также в театрах будут установлены санитайзеры, а в некоторых заведениях отменены антракты. 

https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/posts/2905681726221912

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавирусной инфекции в Украине был подтвержден 3 марта, с 12 марта в стране был введен карантин.

С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

За последние сутки в Украине коронавирус выявили у 876 человек, сообщил утром 3 июля Совет национальной безопасности и обороны. 

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране возросло до 46 763.

От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, в том числе 27 – за последние сутки. Это один из самых высоких суточных показателей с начала эпидемии, больше летальных случаев было только раз – 16 июня – 31

Теги: Украина, театр, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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