"Мы с папой всегда рядом". 23-летний Melovin показал мать, которой "снова 25"

23-летний украинский певец Melovin разместил в социальных сетях фото своей матери Валентины Бочаровой.

Мама певца по профессии бухгалтер, а отец – водитель Фото: MÉLOVIN / Facebook

23-летний украинский певец Melovin на своей странице в Instagram опубликовал пост, который посвятил своей матери Валентине Бочаровой.

"Моя гордость! Неужели снова 25? Будь счастлива и здорова! Мы с папой всегда рядом!" – поздравил ее артист с днем рождения.

Melovin в 2017 году стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место. Мама певца работает бухгалтером, а его отец Николай Бочаров – водителем. Родители артиста живут в Одессе.