"Вітрила". Melovin презентовал клип-перформанс о любви. Видео
Украинский певец Melovin 8 октября на своем YouTube-канале презентовал клип на песню "Вітрила". "Это большой театральный перформанс об одной любви вне ретуши! Простота декораций, импровизированная сцена и актеры, которым не нужно играть, ведь им разрешено жить в предложенных обстоятельствах. Разные типажи, с разным внутренним и внешним миром, но с одинаковой жаждой испытывать любовь!" – анонсировал премьеру видео артист на своей странице в Instagram.
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