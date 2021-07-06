"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях

Зарицкая призналась: чтобы справиться с негативом, ей понадобились четыре месяца и психолог Фото: kazka.band / Instagram

О запуске челленджа 28-летняя исполнительница написала на своей странице в Instagram.

"Я очень хорошо знаю, что такое хейт и буллинг. Я сталкивалась с этим и в детстве, и в начале своей карьеры, когда мой директ был переполнен сообщениями вроде "ты слишком толстая", "безголосая", "не формат для сцены". Тогда мне было очень сложно, я буквально была уничтожена изнутри. Я не понимала: как так можно? Зачем люди пишут мне это? Как мои песни могут вызвать столько ненависти и негатива?" – написала Зарицкая.

Она призналась, что в то время всерьез задумывалась оставить профессию певицы. По словам солистки Kazka, для выхода из этого состояния ей понадобилось четыре месяца.

"Я начала работать с психологом, познакомилась с медитациями, научилась смотреть вглубь себя и абстрагироваться от негатива", – объяснила Зарицкая.

Певица подчеркнула, что желание высказать свое мнение и хотя бы немного повлиять на ситуацию с хейтом и буллингом в соцсетях помогло ей записать песню "Красива серцем".

"Ведь всегда важно любить себя и принимать этот мир через внутреннюю красоту. Этой песней я запускаю челлендж #КрасиваСерцем – челлендж безусловной любви к себе и людям, которые нас окружают", – подытожила певица и призвала подписчиков делиться под этим хештегом собственными историями, связанными с ненавистью и травлей окружающих.

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