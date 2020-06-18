"Сейлормун", "Вызывающе", "Прекрасно". Новый образ солистки Kazka обсудили в Instagram

Пользователи Instagram высказались о новой прическе фронтвумен украинской группы Kazka Александры Зарицкой.

Лидер группы Kazka Александра Зарицкая разместила в Instagram фото с розовыми волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram * Публикация от KAZKA (@kazka.band) 17 Июн 2020 в 2:16 PDT

"Сейлормун", – написала ucupcake.

"Это слишком вызывающе, еще раз в зеркало нужно посмотреть вам", – отметила .yuliyaylashka.

"Это прекрасно и никто не смеет этого оспорить", – заявила _._._gypsy._._.

Привычный для Зарицкой цвет волос – русый.

Группа Kazka была создана в 2017 году. В коллективе вместе с вокалисткой Александрой Зарицкой работают свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.

Композиция группы "Плакала" в 2018 году вошла в топ-10 песен мирового чарта Shazam и возглавила хит-парад "Русский крутяк".