  "Я не знала, как с этим справляться". Солистка Kazka страдала от травли за лишний вес

Зарицкая: Я не знала, как с этим справляться, потому отвечала агрессией на агрессию Фото: kazka.band / Instagram

Недавно группа Kazka записала саундрек к сериалу "Моя улюблена Страшко", который является украинским вариантом сериала "Не родись красивой". Зарицкая призналась, что была поклонницей этого сериала и отчасти понимает главную героиню, так как тоже подвергалась травле.

"Меня буллили за вес какой-то нестандартный. И я всегда старалась переводить как-то на других и указывать на их недостатки. Это неправильно, так нельзя делать. Но тогда я не знала, как с этим справляться, потому отвечала агрессией на агрессию", – рассказала она.

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Видео: Світське життя / YouTube