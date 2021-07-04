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04 июля, 2021
 
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"Я не знала, как с этим справляться". Солистка Kazka страдала от травли за лишний вес

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Зарицкая: Я не знала, как с этим справляться, потому отвечала агрессией на агрессию
Зарицкая: Я не знала, как с этим справляться, потому отвечала агрессией на агрессию
Фото: kazka.band / Instagram

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая страдала от буллинга из-за лишнего веса. В интервью "Світське життя" на телеканале "1+1" она рассказала, как реагировала на травлю.

Недавно группа Kazka записала саундрек к сериалу "Моя улюблена Страшко", который является украинским вариантом сериала "Не родись красивой". Зарицкая призналась, что была поклонницей этого сериала и отчасти понимает главную героиню, так как тоже подвергалась травле.

"Меня буллили за вес какой-то нестандартный. И я всегда старалась переводить как-то на других и указывать на их недостатки. Это неправильно, так нельзя делать. Но тогда я не знала, как с этим справляться, потому отвечала агрессией на агрессию", – рассказала она.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек "Плакала".

Теги: Kazka, буллинг, Александра Зарицкая
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