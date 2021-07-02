"Секси". Солистка группы Kazka Зарицкая стала блондинкой и завила локоны

Зарицкая: Бывает так у девушек – смена образа спасает от всех проблем Фото: kazka.band / Instagram

"Бывает так у девушек – смена образа спасает от всех проблем и плохого настроения", – подписала она фото.

"Секси", – оценили поклонники фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band)

Ранее Зарицкая выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KAZKA (@kazka.band)