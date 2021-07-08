В Житомире расклеили гомофобные листовки с призывом "убивать пид...расов", омбудсмен обратилась в полицию

Он опубликовал фото листовки на опоре элетросети, там зачеркнут радужный ЛГБТ-флаг и написано, что Житомир – "против гомофобии".

"Пид...расов не нужно бояться, их нужно убивать", – гласит надпись на листе бумаги.

Мужчина не уточнил, сколько таких листовок увидел в городе.

Фото: Андрій Шатило / Facebook

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в Facebook осудила появление таких призывов и подчеркнула, что дискриминация, в том числе по признаку сексуальной ориентации, недопустима.

Она сообщила, что обратилась к руководству Нацполиции и мэру Житомира из-за этого инцидента. Омбудсмен попросила провести проверку и открыть производство.

В полиции Житомирской области Общественному сообщили, что узнали из соцсетей о появлении листовок. По факту инцидента открыли уголовное производство по ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса.

"После того, как сообщение появилось в социальных сетях, полицейские зарегистрировали его для проверки, выехали на место, которое указано в сообщении. На месте таких агиток не было", – рассказала спикер областного управления Нацполиции Алла Ващенко.

По ее словам, полицейские изъяли видео с камер наблюдения за несколько суток и изучают его сейчас. Кроме того, правоохранители и сотрудники коммунальных служб проверили другие публичные места, таких листовок не нашли.