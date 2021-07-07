В Тбилиси состоялась акция в поддержку ЛГБТ и пострадавших журналистов. Противники вышли на контракцию

Среди участников этого протеста – представители оппозиции, неправительственных организаций и "Тбилиси Прайда", которые вчера отменили ЛГБТ-марш из-за беспорядков.
По информации "Тбилиси Прайда", на площади перед зданием парламента было около 7 тыс. человек.
Historic picture. Us in front of the Parliament of Georgia with 7,000 people * pic.twitter.com/0P1eMhJmiB— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 6, 2021
Видео с площади обнародовала также в Twitter организация Shame Movement.
Approximately 5K people gathered at the parliament to let the world know that #Georgia is not a country of aggressors, it is a country of free, peaceful, diverse people. #TbilisiPride21 pic.twitter.com/E4sryHe04X— Shame Movement (@Shamemovement) July 6, 2021
Оппоненты "Молчаливой акции" собрались на митинг у церкви Кашвети на проспекте Руставели. Как пишет издание "Новости Грузия", расстояние между двумя группами митингующих – около 500 метров. Их разделял кордон полиции.
К вечеру начались столкновения, протестующие против ЛГБТ бросали камни, бутылки, яйца в правоохранителей и других митингующих, взрывали петарды. Когда активисты развернули у здания парламента ЛГБТ-флаг, обстановка накалилась, недовольные митингом ЛГБТ пытались прорвать кордон полиции, восемь человек были задержаны.
К зданию подогнали водометы, но их пока не использовали, отмечает "Грузия Online".
"Молчаливая акция" завершилась, ее участники группами покидают площадь, сообщило "Эхо Кавказа".
5 июля в ходе беспорядков с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества пострадало более 50 журналистов, марш отменили.