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Телеканал М1 объяснил, почему не показал каминг-аут Melovin

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Melovin совершил каминг-аут 5 июля
Melovin совершил каминг-аут 5 июля
Фото: Atlas Weekend / Facebook

Телеканал М1 не показал каминг-аут украинского певца Melovin (Константин Бочаров) во время трансляции фестиваля Atlas Weekend, так как не знал о планах артиста, когда утверждал сценический план концерта и телеэфира. Об этом представители канала сообщили "Детектору Медіа".

"Телеканал М1 поддерживает любые человеческие свободы и права. В данном случае речь идет сугубо о профессиональном подходе со стороны команды исполнителя. Сценический план концерта и телеэфира формируется и утверждается заранее. Таким образом мы формируем ежесекундный график прямого эфира, который включает в себя как непосредственно эфир, так и выход в рекламные блоки. Это означает, что все постановки артистов во время телесъемки концертных выступлений обсуждаются их менеджментом с телеканалом заранее", – говорится в сообщении канала.

Представители Melovin, уверяют на М1, в полной мере не поставили в известность о своих планах, предоставив информацию только о пиротехническом шоу. После него командой М1 заранее было запланировано включение с backstage-зоны "Atlas Weekend на М1".

Представители канала пообещали выложить полную версию выступления артиста 6 июля на официальной странице в YouTube. На момент публикации новости на YouTube-канале этого видео еще не было.

Медиагруппа StarLightMedia, в которую входит М1, в своем Facebook сообщила, что готовит большой материал про каминг-аут.

https://www.facebook.com/StarLightMedia/posts/3919483434828673

Контекст:

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса "Евровидение".

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на "Евровидении" в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

5 июля во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend певец продемонстрировал свою бисексуальность, поцеловав сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом мужчину. После этого он поднял флаг ЛГБТ. Однако из эфира М1 этот момент вырезали.

Теги: ЛГБТ, StarLightMedia, Melovin, каминг-аут
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