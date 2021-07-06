Телеканал М1 объяснил, почему не показал каминг-аут Melovin

"Телеканал М1 поддерживает любые человеческие свободы и права. В данном случае речь идет сугубо о профессиональном подходе со стороны команды исполнителя. Сценический план концерта и телеэфира формируется и утверждается заранее. Таким образом мы формируем ежесекундный график прямого эфира, который включает в себя как непосредственно эфир, так и выход в рекламные блоки. Это означает, что все постановки артистов во время телесъемки концертных выступлений обсуждаются их менеджментом с телеканалом заранее", – говорится в сообщении канала.

Представители Melovin, уверяют на М1, в полной мере не поставили в известность о своих планах, предоставив информацию только о пиротехническом шоу. После него командой М1 заранее было запланировано включение с backstage-зоны "Atlas Weekend на М1".

Представители канала пообещали выложить полную версию выступления артиста 6 июля на официальной странице в YouTube. На момент публикации новости на YouTube-канале этого видео еще не было.

Медиагруппа StarLightMedia, в которую входит М1, в своем Facebook сообщила, что готовит большой материал про каминг-аут.