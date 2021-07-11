В Тбилиси предъявили обвинение 16 нападавшим на журналистов, освещавших акцию ЛГБТ-сообщества

После нападения на журналистов в Тбилиси прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества Фото: EPA

"Следствие установило, что 5 июля во время митинга против "Тбилиси Прайд" на проспекте Руставели в Тбилиси обвиняемый препятствовал профессиональной деятельности журналиста "Формулы ТВ", оскорблял его физически и словесно", – отметили в релизе.

Одному фигуранту было предъявлено обвинение в нападении на оператора Общественного вещателя Грузии. Его задержали 8 июля в офисе организации "Сирцхвилиа".

По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси обвинения были предъявлены 16 лицам, сообщило "Эхо Кавказа". По решению суда для всех в качестве меры пресечения было избрано заключение.

По данным портала "Новости-Грузия", правоохранители задержали 20 участников беспорядков, потерпевшими признаны 36 человек, в том числе 30 сотрудников СМИ.