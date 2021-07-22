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ПОЛИТИКА

"Типичная рейдерская схема". В Офисе президента ответили на подачу в ЕСПЧ жалобы России против Украины

Россия 22 июля обратилась в ЕСПЧ с жалобой Украину
Россия 22 июля обратилась в ЕСПЧ с жалобой Украину
Фото: EPA

В жалобе России против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) нет юридической перспективы. Об этом сказал в комментарии "Радiо Свобода" 22 июля советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. То есть ЕСПЧ для самой РФ в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском – все. Если кому-то был нужен эталон политического цинизма – вот он в виде подобных действий России", – сказал Подоляк.

По его словам, РФ выгодна любая истерия.

"Из каждого телеприемника в РФ теперь ежедневно истерически будут звучать перечни "обвинений", "доказательств", поданных ЕСПЧ. Парадокс в том, что РФ выгодна любая истерия, в данном случае отрицательное решение против РФ позволит им начать другую пропагандистскую кампанию, уже по дискредитации самого ЕСПЧ. Украина, и это ключевое, точно не может отвечать за последствия военных действий, начатых Россией. Это было бы против здравого смысла и международно признанных юридических позиций", – пояснил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что Россия признана Украиной государством-оккупантом, которая контролирует захваченные территории. Поэтому РФ поностью ответственная за ситуацию на этих территориях – от нарушения прав человека до разграбления экономического потенциала.

"В обосновании "жалобы" России указывается и то, что Северо-Крымский канал якобы является основным источником пресной воды для жителей Крыма. Если за более, чем семь лет оккупации Крыма в Генпрокуратуре России так и не смогли понять, какие источники пресной воды в Крыму основные, остается лишь констатировать полную деградацию этой российской учреждения. Абсолютно абсурдно и то, что Россия пытается пропихнуть через ЕСПЧ типичную рейдерскую схему: еще до рассмотрения жалобы по существу получить выгоду через меры обеспечения. Еще, наверное, никто не пытался использовать ЕСПЧ именно для такой рейдерской схемы. Уверены, это поразит европейцев, но не даст ни одного шанса России", – добавил Подоляк.

Контекст:

Россия 22 июля впервые обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину. Жалоба касается "гибели мирного населения, незаконного лишения свободы и жестокого обращения с людьми" в ходе событий Майдана и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также во время антитеррористической операции на Донбассе.

Также Россия обвиняет Украину в крушении самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", блокировании подачи пресной воды в Крым, "практике подавления свободы слова", "дискриминации русскоговорящего населения" и других, с точки зрения России, нарушениях. 

За все время в ЕСПЧ были поданы 27 межгосударственных жалоб, девять из них – против РФ. Пять жалоб против России подала Украина (из них одну, связанную с крушением MH17, – совместно с Нидерландами), еще четыре – Грузия. Россия до сих пор межгосударственных жалоб в ЕСПЧ не подавала. 

Теги: Россия, Крым, Украина, ЕСПЧ, Северо-Крымский канал, Европейский суд, Михаил Подоляк
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