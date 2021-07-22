"Типичная рейдерская схема". В Офисе президента ответили на подачу в ЕСПЧ жалобы России против Украины

"Руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. То есть ЕСПЧ для самой РФ в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском – все. Если кому-то был нужен эталон политического цинизма – вот он в виде подобных действий России", – сказал Подоляк.

По его словам, РФ выгодна любая истерия.

"Из каждого телеприемника в РФ теперь ежедневно истерически будут звучать перечни "обвинений", "доказательств", поданных ЕСПЧ. Парадокс в том, что РФ выгодна любая истерия, в данном случае отрицательное решение против РФ позволит им начать другую пропагандистскую кампанию, уже по дискредитации самого ЕСПЧ. Украина, и это ключевое, точно не может отвечать за последствия военных действий, начатых Россией. Это было бы против здравого смысла и международно признанных юридических позиций", – пояснил Подоляк.

Советник главы ОП добавил, что Россия признана Украиной государством-оккупантом, которая контролирует захваченные территории. Поэтому РФ поностью ответственная за ситуацию на этих территориях – от нарушения прав человека до разграбления экономического потенциала.

"В обосновании "жалобы" России указывается и то, что Северо-Крымский канал якобы является основным источником пресной воды для жителей Крыма. Если за более, чем семь лет оккупации Крыма в Генпрокуратуре России так и не смогли понять, какие источники пресной воды в Крыму основные, остается лишь констатировать полную деградацию этой российской учреждения. Абсолютно абсурдно и то, что Россия пытается пропихнуть через ЕСПЧ типичную рейдерскую схему: еще до рассмотрения жалобы по существу получить выгоду через меры обеспечения. Еще, наверное, никто не пытался использовать ЕСПЧ именно для такой рейдерской схемы. Уверены, это поразит европейцев, но не даст ни одного шанса России", – добавил Подоляк.