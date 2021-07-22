Малюська о жалобе РФ против Украины: Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении

"Судя по пресс-релизу генпрокуратуры страны-агрессора и их же МИД, Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении – в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь – у них появится дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиаповод. Но с юридической точки зрения – неминуемое поражение", – написал Малюска.

В свою очередь замминистра юстиции Украины – уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина назвал жалобу "блестящей победой Российской юридической мысли над здравым смыслом".

Он подчеркнул, что в сообщении генпрокуратуры РФ нет ссылок на статьи Конвенции или протоколов, которые, по мнению РФ, нарушила Украина.

"И я не уверен, что сам, без подсказки от опытных работников прокуратуры РФ, могу угадать, чьи и какие именно конвенционные права были нарушены блокированием Северо-Крымского канала или "выталкиванием русского языка из общественной сферы", "нападениями на дипломатические представительства" или "отказом в правовой помощи следственным органам" (на всякий случай: ни дипломатические представительства, ни следственные органы не имеют прав, предусмотренных Конвенцией)", – отметил Лищина.

Отдельно, по словам Лищины, вызывает вопрос, каким образом РФ собирается объяснять выполнение формальных требований, в частности шестимесячного срока подачи заявления, например по жалобам относительно МН17 или событий на Майдане и в Доме Профсоюзов в Одессе, которые состоялись в 2014 году. Он отметил, что Россия по жалобам, поданным Украиной, многократно настаивала на выполнении этого требования.

Кроме того, он добавил, что вызывает вопросы "фальстарт в публикации информации о новом заявлении" – на сайте ЕСПЧ информации о новом межгосударственном заявлении пока нет, но генпрокуратура РФ уже отчиталась о его подаче.