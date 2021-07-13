"Скукатища". Малюська повторил пост Богдана после сообщений о возможной отставке

Он, как и Богдан в январе 2020 года, написал пост с одним словом "Скукатища" (сохранив орфографию оригинала, но заменив фон сообщения).

В январе 2020 года СМИ обратили внимание, что Богдан перестал сопровождать президента Владимира Зеленского в поездках, а эту роль начал выполнять нынешний глава ОП Андрей Ермак (тогда был советником президента). Началось обсуждение вероятности отставки Богдана, источники НВ уверяли, что он останется на своей должности.

18 января Богдан опубликовал свой знаменитый пост (к нынешнему времени там порядка 2 тыс. реакций, более 180 репостов и почти 700 комментариев), а через несколько недель, 11 февраля, Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой ОП.

Сегодня СМИ писали о возможной отставке Малюськи и еще нескольких членов правительства, из-за чего, по словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, "весь Кабмин был на нервах". Арахамия опроверг информацию об отставке, и уже после этого Малюська отреагировал на слухи.

Богдан увидел пост министра и в комментариях написал, что это "плагиат, но с шармом".