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Министр юстиции назвал "рейдерами" жителей Николаева, которых суд признал пострадавшими от отходов Николаевского глиноземного завода

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В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и другие элементы
В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и другие элементы
Фото: nikvesti.com

Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сравнил активистов, которые выиграли иск об ущербе экологии против Николаевского глиноземного завода, с рейдерами, которые "кошмарят" застройщиков.

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, а также жизнь и здоровье человека, писало агентство "РБК-Украина".

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые непосредственно, а также их соединения могут представлять наибольшую опасность для людей.

Министр юстиции в своем посте раскритиковал выводы экспертов и сумму ущерба, которую они определили. Дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины приостановила действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института, которые установили размер морального вреда в иске против Николаевского глиноземного завода.

Контекст:

В декабре 2020 года общественная организация "Стоп Шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд гривен николаевцам, присоединившимся к иску.

В тот же день Верховный Суд подтвердил законность ареста недвижимого имущества Николаевского глиноземного завода на 9,2 млрд грн в рамках обеспечения иска ОО "Стоп шлам" и обязал предприятие выплатить самую большую в истории Украины сумму возмещения за ущерб, нанесенный экологии.

Решение суда пока не вступает в силу, поскольку представители НГЗ заявляли, что они обязательно будут обжаловать данное решение в апелляционном порядке. Рассматривать их заявление будет Апелляционный суд Николаевской области.

Адвокат АО Greco Артемий Воробьев подчеркивал, что этот вид отходов вообще нельзя хранить на территории Украины, поскольку и бокситовая руда, которую перерабатывает НГЗ, и отходы, и конечный продукт являются импортными товарами. "Ст. 32 закона "Об отходах" запрещает какой-либо ввоз иностранных отходов в Украину с любой целью, кроме транзита. Захоранивать здесь иностранные отходы запрещено", – заявлял юрист.

Теги: экология, экспертиза, ущерб, пострадавшие, иск, суд, Денис Малюська, Николаевский глиноземный завод, Стоп шлам, НГЗ
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