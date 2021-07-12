Министр юстиции назвал "рейдерами" жителей Николаева, которых суд признал пострадавшими от отходов Николаевского глиноземного завода

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и другие элементы Фото: nikvesti.com

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, а также жизнь и здоровье человека, писало агентство "РБК-Украина".

В красном шламе были обнаружены мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, а также элементы алюминия, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций, которые непосредственно, а также их соединения могут представлять наибольшую опасность для людей.

Министр юстиции в своем посте раскритиковал выводы экспертов и сумму ущерба, которую они определили. Дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины приостановила действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института, которые установили размер морального вреда в иске против Николаевского глиноземного завода.