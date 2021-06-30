Комиссия при Минюсте отстранила экспертов, которые определили 9,21 млрд грн компенсации николаевцам от Николаевского глиноземного завода

Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую среду, жизнь и здоровье человека Фото: nikvesti.com

В "Стоп шлам" считают, что решение было принято по заявлению Николаевского глиноземного завода (НГЗ) и "явному предварительному сговору" представителей завода и членов дисциплинарной палаты. Активисты называют это решение "расправой" и требуют его отмены.

Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств.