На одну тонну продукции Николаевского глиноземного завода приходится 1,5 тонны вредных отходов – эксперт

Оценку влияния завода на окружающую среду фактически до сих пор не провели, сообщил эколог Фото: nikvesti.com

"Место захоронения шлама необходимо вынести за сотни километров. То есть, по большому счету, собственники должны построить железную дорогу и устраивать захоронение красного шлама вообще в другом месте, – заявил эколог. – С точки зрения экологии завод производит отходы. То есть к нам из-за рубежа завозятся миллионы тонн отходов, и они здесь остаются. Сейчас создается уже третье хранилище, но оценку влияния на окружающую среду фактически до сих пор не провели. Хотя без этого приступать к работе нельзя. Если бы проводили оценку, то еще на этом этапе нашли бы свалку еще советских времен, которая уже десятилетиями влияет на окружающую среду. Но о том, что ее нашли в процессе работ, молчали до тех пор, пока экологическая общественность не обратила внимание".

Он привел пример Калуша Ивано-Франковской области, где существовало аналогичное захоронение советских времен.

"В результате самая высокая заболеваемость раком на Западной Украине – в Калуше. И эта угроза сохранялась до тех пор, пока не нашли деньги, чтобы вывезти эти отходы", – добавил эксперт.

Мормуль подчеркнул, что речь не о закрытии предприятия, а о том, чтобы оценить его влияние на экологию.

"Нужна комплексная независимая экспертиза, комплексная оценка влияния на окружающую среду. Нужно поставить вопрос о том, какое это производство. О том, почему оно не считается опасным. Речь не идет о том, чтобы закрыть производство, наша задача – определить влияние на окружающую среду и, если оно окажется критическим, принять меры для ликвидации этого влияния", – резюмировал он.