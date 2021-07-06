Рабочие Николаевского глиноземного завода вышли на митинг под Николаевский апелляционный суд

"Мы видим, что это спланированная атака так называемых экорейдеров, цель которых обанкротить завод, а потом забрать его по дешевке", – заявил глава профсоюза НГЗ Алексей Медведь.
Адвокаты завода отметили, что в иске общественной организации были указаны несуществующие люди, а также лица, данные которых использовали без их ведома, но ходатайства о вызове истцов в суд судья Ирина Боброва отклонила.
"У нас работает почти 4 тыс. людей, а с их семьями – это 10 тыс. николаевцев, которых хотят лишить работы и дохода. Мы этого сделать рейдерам не позволим", – добавил глава профсоюза.
Общественная организация "Стоп шлам" подала иск в суд против Николаевского глиноземного завода в ноябре прошлого года. Суд принял решение в ее пользу.
30 июня дисциплинарная палата Центральной экспертно-квалификационной комиссии при Министерстве юстиции Украины приостановила действие свидетельств экспертов Киевского научно-исследовательского института, которые установили размер морального вреда членам общественной организации "Стоп шлам" по этому иску, сообщает "РБК-Украина".