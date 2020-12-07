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Суд наложил арест на имущество Николаевского глиноземного завода за ущерб экологии региона

Руководство НГЗ отказалось исполнять решение суда и 3 декабря отказало частному исполнителю в допуске на территорию завода для проведения описи имущества, сообщили активисты экологической инициативы "Стоп шлам".

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По данным инициативы "Стоп шлам", отходы производства НГЗ красный шлам являются одной из основных проблем экологии региона
По данным инициативы "Стоп шлам", отходы производства НГЗ – красный шлам – являются одной из основных проблем экологии региона
Фото: nikcenter.org

Заводской районный суд Николаева наложил арест на имущество Николаевского глиноземного завода (НГЗ). Арест наложен в обеспечение иска на сумму более 9,2 млрд грн от общественной организации "Стоп Шлам", которая обвиняет завод в нанесении ущерба экологии региона и здоровью его жителей. Сведения об аресте внесены в госреестры.

НГЗ контролирует российский бизнесмен Олег Дерипаска через свою компанию UC Rusal, об этом писало издание Delo.ua.

Руководство НГЗ отказалось исполнять решение суда и 3 декабря отказало частному исполнителю в допуске на территорию завода для проведения описи имущества, сообщили в Facebook активисты экологической инициативы "Стоп шлам". Члены организации добавили, что на основании акта о недопуске готовят заявление в правоохранительные органы, поскольку такие действия НГЗ содержат признаки преступления, предусмотренного ст. 382 Уголовного кодекса Украины (препятствование исполнению решению суда).

Также активисты сообщают, что ранее руководство НГЗ не допустило и представителей Государственной экологической инспекции для проведения внеплановой проверки.

https://www.facebook.com/stopshlam/videos/390819082228310/

По данным инициативы "Стоп шлам", отходы производства НГЗ – красный шлам – являются одной из основных проблем экологии региона и угрожают Николаевской области экологической катастрофой, писало местное издание "НикВести".

Теги: экология, Николаев, арест, отходы, Олег Дерипаска, суд, Николаевский глиноземный завод
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