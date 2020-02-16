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Минфин США считает, что Дерипаска может быть причастен к отмыванию денег для Путина

Предположения министерства финансов США о возможной причастности к отмыванию денег в интересах президента РФ Владимира Путина российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал голословными.

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Дерипаска (справа) категорически отверг обвинения OFAC в отмывании денег в интересах Путина
Дерипаска (справа) категорически отверг обвинения OFAC в отмывании денег в интересах Путина
Фото: EPA

Министерство финансов США считает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска может быть причастен к отмыванию денег в интересах президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание The Financail Times со ссылкой на письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США, которое было направлено адвокатам Дерипаски.

В этом письме, отмечает издание, министерство объясняло юристам российского миллиардера, почему его включили в санкционный список в 2018 году. Так, ведомство отметило, что в 2016 году Дерипаска "по некоторым сведениям был определен как один из людей, владеющих активами и отмывающих средства от лица Путина". Кроме того, Дерипаска, предположительно, отменил выход своей компании ГАЗ на IPO, чтобы скрыть отмывание денег для Путина через эту компанию.

OFAC также зафиксировала как минимум один денежный перевод от Дерипаски в адрес Путина. Управление считает, что российский президент использовал эти средства в своих интересах. Кроме того, Дерипаска, считают в минфине, по просьбе Путина вложил $800 млн в строительство объектов для Олимпиады в Сочи.

Сам Дерипаска категорически отверг доводы OFAC. В комментарии FT он заявил, что в письме приводятся лишь "догадки, слухи и ахинея". Он подчеркнул, что управление не предоставило никаких фактов. "Ведомостям" бизнесмен сказал, что письмо состоит "из голословных обвинений и полного бреда".

6 апреля 2018 года США объявили о санкциях против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, включая Дерипаску.

В августе того же года Дерипаска заключил с министерством финансов США соглашение, согласно которому компании бизнесмена "Русал", En+ и "ЕвроСибЭнерго" выводятся из-под санкций (решение вступило в силу в январе 2019 года). При этом ограничительные меры против бизнесмена остались в силе.

В марте 2019-го Дерипаска подал в суд на министерство финансов США и управление по контролю за иностранными активами из-за введения санкций.

Теги: Россия, Владимир Путин, коррупция, санкции, Олег Дерипаска, минфин США
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