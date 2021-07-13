Суд приговорил к пяти годам тюрьмы организатора перевозок граждан в РФ через временно оккупированный Крым

Мужчина на легковом авто перевозил людей через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с Крымом черед территорию полуострова по незаконно построенному оккупантами Крымскому мосту в Краснодарский край России.

"Перевозчик четко осознавал, что пункты пропуска через государственную границу Украины на территории полуострова Крым не функционируют, а мост через Керченский пролив – незаконно построенный и не может быть использован для пересечения украинско-российской границы", – сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый в полном объеме признал вину, раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием, а также заключил сделку о признании вины. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и по ч. 1 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) и приговорил к пяти годам лишения свободы.