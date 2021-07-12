Глава МИД Беларуси назвал условие запуска прямого авиасообщения с аннексированным РФ Крымом

Минск должен учитывать аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси, отметил Макей Фото: mfa.gov.by

Журналист пропагандистского госканала спросил у Макея, когда, по его мнению, белорусы смогут летать на оккупированный Россией полуостров напрямую.

В ответ Макей сказал, что Крым является "прекрасным местом для отдыха", куда, по его словам, белорусы "в свое время и сейчас ездили и продолжают ездить".

"Но, что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть опять-таки на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято", — отметил глава МИД республики. – Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси".