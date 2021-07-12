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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Глава МИД Беларуси назвал условие запуска прямого авиасообщения с аннексированным РФ Крымом

Минск должен учитывать аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси, отметил Макей
Минск должен учитывать аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси, отметил Макей
Фото: mfa.gov.by

В Беларуси не исключают запуска прямого авиасообщения с аннексированным РФ Крымом. Об этом, в опубликованном 12 июля интервью телеканалу Russia Today, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Журналист пропагандистского госканала спросил у Макея, когда, по его мнению, белорусы смогут летать на оккупированный Россией полуостров напрямую.

В ответ Макей сказал, что Крым является "прекрасным местом для отдыха", куда, по его словам, белорусы "в свое время и сейчас ездили и продолжают ездить".

"Но, что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть опять-таки на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято", — отметил глава МИД республики. – Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси".

Контекст:

Александр Лукашенко, который называет себя президентом республики, 1 июня заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов из Беларуси в оккупированный Крым. 

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину [добирались]: кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я [президенту РФ Владимиру] Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", – отметил Лукашенко.

В МИД Украины, в ответ на заявление Лукашенко, подчеркнули, что, если хоть один белорусский самолет окажется в оккупированном Крыму, санкции будут неизбежны.

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова напомнила, что есть международное право, согласно которому оккупированные Крым и Донбасс – это территория Украины. "Россия грубо нарушила международное право, оккупировав АР Крым и начав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, уверена, не выбор дружественного Украине белорусского народа", – сказала она.

Согласившись на полеты в Крым, Беларусь пройдет точку невозврата в отношениях с Украиной, считает политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденный Верховной Радой в июне 2015 года, предусматривает поездки в Крым через контрольно-пропускные пункты, расположенные на украинской территории. Иностранцы, которые хотят посетить полуостров, должны получить специальное разрешение в Государственной миграционной службе.

Теги: Россия, Крым, Украина, Беларусь, санкции, Минск, аннексия, МИД Беларуси, самолеты, Владимир Макей, отдых, авиасообщение, открытие
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