Российская певица Бабкина показала отдых в оккупированном Крыму

На фото российская певица запечатлена в кресле с веточками лаванды.
"На отдыхе в Крыму!" – подписала она портретное фото.
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Бабкина также сообщила, что побывала на экскурсии по историческим местам Севастополя.
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Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В связи с оккупацией полуострова ряд стран мира, в том числе США, ввели антироссийские санкции.