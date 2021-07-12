Российская певица Бабкина показала отдых в оккупированном Крыму

Бабкина побывала на экскурсии по историческим местам Севастополя Фото: ngbabkina / Instagram

На фото российская певица запечатлена в кресле с веточками лаванды.

"На отдыхе в Крыму!" – подписала она портретное фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)

Бабкина также сообщила, что побывала на экскурсии по историческим местам Севастополя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)



