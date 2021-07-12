Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2021
 
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Российская певица Бабкина показала отдых в оккупированном Крыму

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Бабкина побывала на экскурсии по историческим местам Севастополя
Бабкина побывала на экскурсии по историческим местам Севастополя
Фото: ngbabkina / Instagram

71-летняя российская певица Надежда Бабкина отдыхает в оккупированном РФ Крыму – снимок, сделанный во время отдыха на полуострове, артистка 11 июля опубликовала в Instagram.

На фото российская певица запечатлена в кресле с веточками лаванды.

а отдыхе в Крыму!" – подписала она портретное фото.

Бабкина также сообщила, что побывала на экскурсии по историческим местам Севастополя.


Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В связи с оккупацией полуострова ряд стран мира, в том числе США, ввели антироссийские санкции.

Теги: Россия, Крым, оккупация, Надежда Бабкина, певица
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