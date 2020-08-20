Хабенский с женой отдыхает в оккупированном Крыму

Российская актриса Ольга Литвинова 19 августа на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в компании своего супруга, актера Константина Хабенского.
Литвинова указала, что они с мужем находятся на отдыхе в Крыму, в городе Форос.
"Ничего не видно – ни моря, ни солнца, ни гор",– пожаловалась она на погоду.
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Ничего не видно.... ни моря, ни солнца, ни гор....., а чебуреки были отличные * , впрочем, их тоже не видно
Константин Хабенский женился на Литвиновой в 2013 году.
В 2018 году Хабенского внесли в базу данных сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма и участие в пропагандистских мероприятиях России.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В связи с оккупацией полуострова ряд стран мира, в том числе США, ввели антироссийские санкции.