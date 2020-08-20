Хабенский с женой отдыхает в оккупированном Крыму

Супруга российского актера Константина Хабенского, актриса Ольга Литвинова поделилась в сети совместным снимком, сделанным во время отдыха в Крыму.

В 2018 году Хабенского внесли в базу данных сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма Фото: olga.litvinova.1 / Instagram

Российская актриса Ольга Литвинова 19 августа на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в компании своего супруга, актера Константина Хабенского.

Литвинова указала, что они с мужем находятся на отдыхе в Крыму, в городе Форос.

"Ничего не видно – ни моря, ни солнца, ни гор",– пожаловалась она на погоду.

Константин Хабенский женился на Литвиновой в 2013 году.

В 2018 году Хабенского внесли в базу данных сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма и участие в пропагандистских мероприятиях России.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран мира, в том числе США, ввели антироссийские санкции.