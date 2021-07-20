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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Двойники Путина, вербовка ФСБ, Навальный, Собчак, Соловьев, чей Крым. Интервью Гордона с Зыгарем. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским журналистом и писателем Михаилом Зыгарем.

Беседа продолжалась более двух с половиной часов.

Во время интервью Зыгарь говорил, как пришел в журналистику и стал военным корреспондентом, почему ушел с должности главного редактора телеканала "Дождь" и было ли это решение частью договоренностей с властью, кто стоял за попыткой разгрома "Дождя", что и почему не вошло в книгу "Вся кремлевская рать", о главных победах и поражениях президента РФ Владимира Путина и о его окружении, о том, выйдет ли российский оппозиционер Алексей Навальный из тюрьмы, об аннексии Крыма и войне на Донбассе, российских пропагандистах, в том числе о Владимире Соловьеве, сотрудничестве с российской журналисткой Ксенией Собчак, а также о компромиссах с совестью, запугиваниях и о том, пыталась ли власть его купить и вербовать.

Зыгарь родился в 1981 году в Москве. В детстве жил в Анголе, где его отец-военнослужащий находился в командировке. Учился на факультете международной журналистики МГИМО и в Каирском университете, где изучал арабский язык.

В 2000–2009 годах работал военным корреспондентом газеты "Коммерсантъ", специализировался на репортажах из горячих точек. В 2009–2010 годах был заместителем главного редактора журнала "Русский Newsweek". С 2010-го по 2015 год занимал должность главного редактора "Дождя".

После ухода с телеканала занялся развитием собственных проектов. Выпустил несколько книг, в том числе "Вся кремлевская рать", "Империя должна умереть" и "Все свободны". В 2019 году запустил мобильное приложение со спектаклями "Мобильный художественный театр".

В 2014 году Зыгарь получил Международную премию за свободу прессы от Комитета защиты журналистов, который базируется в США.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, Ксения Собчак, Алексей Навальный, Владимир Соловьев, журналисты, война на Донбассе, телеканал Дождь, Михаил Зыгарь
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