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Зыгарь рассказал, было ли его увольнение с "Дождя" условием власти для сохранения телеканала

Зыгарь: Меня сказочно достали новости. Я до сих пор испытываю невероятную усталость, когда смотрю или слышу новости
Зыгарь: Меня сказочно достали новости. Я до сих пор испытываю невероятную усталость, когда смотрю или слышу новости 
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Российский журналист и писатель Михаил Зыгарь утверждает, что в 2015 году покинул должность главного редактора телеканала "Дождь" по своей инициативе, это не было связано с давлением властей на телеканал. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером.

Гордон сказал: ему "честно говоря, не особо верится", что Зыгарь добровольно покинул проект, и предположил, что уход журналиста был одним из условий властей для сохранения телеканала "Дождь". 

"Это не так. Это неправда. Никаких сделок между телеканалом, между [основательницей и собственницей "Дождя"] Натальей Синдеевой или моими коллегами и властью не было. Я уверен, что если бы представители власти потребовали, чтобы я ушел с "Дождя", я бы об этом знал. Наташа Синдеева от меня бы этого не скрыла. У меня с ней до сих пор хорошие, теплые отношения", – рассказал Зыгарь.

По информации журналиста, в какой-то момент тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев стал хуже к нему относиться, поскольку прочитал книгу "Вся кремлевская рать". 

"А может, не он, а кто-то из его окружения или семьи... И они не пригласили меня на ежегодное интервью Медведева крупнейшим российским телеканалам. Это очень интересно. В 2014 году, когда у нас были чудовищные проблемы – нас лишили офиса, и мы вещали из квартиры, из обычной городской квартиры, – в первый день вещания из этой квартиры было традиционное интервью премьер-министра телеканалам, которое снималось в "Останкино". И я там был, я брал интервью даже тогда. То есть это, знаете, очень странная, разноформатная, разновекторная борьба или работа со СМИ. Но уже в 2015 году меня не позвали, пригласив другого представителя "Дождя". То есть это не был акт против телеканала – это был какой-то, видимо, выпад против меня. Но причиной моего ухода было не давление, причин было очень много", – сказал Зыгарь. 

Журналист рассказал: в какой-то момент он почувствовал, что хочет развиваться в другом направлении. 

"Я не являлся владельцем телеканала, но за время работы на канале отдавал ему все, что у меня было, и даже больше. И в какой-то момент я захотел делать какие-то другие вещи не для канала. С одной стороны, это, может быть, эгоизм. Я захотел делать вещи для себя. Я захотел делать какие-то вещи, которые были бы связаны с моими странными планами и моими странными амбициями, а не с телеканалом. Меня сказочно достали новости. Я испытывал и до сих пор испытываю невероятную усталость, и, знаете, меня подташнивает, когда смотрю или слышу новости. И я решил для себя, что я больше никогда не буду, например, смотреть послания президента [Владимира] Путина Федеральному собранию. Если ты политический журналист, то это как бы must, есть новостные поводы, которые ты не можешь игнорировать... Если журналисту не нравятся новости и он не хочет их больше читать, то, значит, ему нужно что-то с собой делать, ему нужно менять профессию. И это я про себя понял. Мне не "Дождь" надоел, мне... Был в 90-е такой анекдот про человека в турагентстве, который смотрит глобус в поисках, куда бы ему поехать, а потом говорит: "У вас нет другого глобуса?" Мне захотелось "другого глобуса". Мне вот эти новости из вот этой страны... Мне больше не хотелось туда погружаться", – рассказал Зыгарь. 

Журналист покинул телеканал через два года после скандала, который был связан с опросом по случаю 70-летия снятия блокады Ленинграда. 26 января 2014 года "Дождь" спросил у зрителей на сайте, следовало ли сдать осажденный город, чтобы сберечь сотни тысяч жизней. Опрос резко раскритиковали российские власти. Телеканал удалил опрос и извинился перед зрителями, но прокуратура проводила проверку, а некоторые операторы кабельного телевидения прекратили вещание "Дождя". 

"Мне казалось, что эту страшную годину мы пережили. Мы переехали в другой офис, мы как-то вынесли эти тяготы 14-го года: отключение, выселение, ужасные проверки... Этот прессинг – он спал. У меня было твердое знание, что я не бросаю телеканал в трудную минуту, а наоборот: все, что мог, я сделал, и сейчас для какого-то свежего старта должны прийти новые люди, а у меня должен быть какой-то свой свежий старт. И, в общем, у меня тогда это был такой прыжок в бездну. У меня не было другой работы, на которую я бы переходил. У меня не было никакого предложения. Слава богу, оно никогда больше не понадобилось. Я решил, что у меня больше не будет начальников. Лучше начальника, чем Наташа Синдеева, вряд ли можно найти. Большей свободы, чем с таким работодателем, я не обрету. А значит, следующий путь – это отсутствие работодателя. Я должен быть собственным начальником", – рассказал Зыгарь. 

По словам журналиста, именно в то время он решил написать свою первую книгу "Вся кремлевская рать". 

"Я решил, что хочу написать книгу о той политике, о той истории, которую я прожил за эти годы. И я выпустил книгу "Вся кремлевская рать". Это было мое безумие, это была моя безумная авантюра. И как бы работая, заканчивая работать на "Дожде", я несколько лет по ночам фактически писал эту книгу, не думая, не зная, кто-нибудь ее напечатает или нет. Я думал, что меня растерзают мои коллеги-журналисты: "Как? Вдруг, ни с того ни с сего, взялся откуда-то и начал тут рассказывать типа общеизвестные факты". Хотя там, конечно, огромное количество оффрекордовых, интервью", – сказал Зыгарь. 

Гордон напомнил, что в день увольнения с "Дождя" Зыгарь написал в Instagram "свобода", и уточнил, от чего именно он освободился и почему так обрадовался. 

"Я не могу сказать, что я обрадовался. Я перешел на какой-то новый этап в жизни. Знаете, это, может быть, как-то слишком поэтично звучит, но у меня несколько раз в жизни были моменты, когда мне казалось, что я прыгаю со скалы, а там туман, там неизвестно, что будет. Два или три, может быть, четыре раза такое со мной происходило: когда я покидал предыдущий этап жизни, думая, что там будет какой-то новый, но никаких доказательств у меня не было. И вдруг оказывалось, метафорично выражаясь, что там летел дракон, который меня поднимал куда-то еще выше. То есть я приземлялся не в бездну и не на каменистое дно, а на спину дракона, который уносил меня наверх", – сказал журналист. 

Интервью с Зыгарем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Зыгарь родился в 1981 году в Москве. Учился на факультете международной журналистики МГИМО и в Каирском университете, где изучал арабский язык.

В 2000–2009 годах работал военным корреспондентом газеты "Коммерсантъ", специализировался на репортажах из горячих точек. В 2009–2010 годах был заместителем главного редактора журнала "Русский Newsweek". С 2010-го по 2015-й год занимал должность главного редактора "Дождя". 

После ухода с телеканала занялся развитием собственных проектов. Выпустил несколько книг, в том числе "Вся кремлевская рать", "Империя должна умереть" и "Все свободны".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, СМИ, Дмитрий Гордон, Наталья Синдеева, журналисты, телеканал Дождь, Михаил Зыгарь
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