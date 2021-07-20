Зыгарь: Важнейшая часть Путина – это коллективный Путин

"Не то, чтобы он монстрический исполин, который единолично принимает все решения. Он – это коллектив авторов. Он – это большая невидимая армия. Я считаю, что важнейшая часть Путина – это коллективный Путин", – сказал Зыгарь.

Он подчеркнул, что абсолютно не сомневается: Путин не управляет Россией один.

"Даже если принято считать в его окружении, что только он знает, только он может решить, но этот механизм, когда они угадывают его мысли, мне кажется, в большей степени руководит Россией. Россией руководит желание и готовность чиновником пытаться угадать мнение начальства", – сказал Зыгарь.

Гордон спросил у журналиста, может ли он после написания книги "Вся кремлевская рать" охарактеризовать Путина.

"Да нет... Знаете, мне кажется, что он просто сильно поменялся. У меня книга о его эволюции, о двух непопулярных и нераспространенных вещах. Во-первых, она рассказывает о том, что он не един. [Во-вторых] он был разным человеком вначале и, там, в 2014 году. Он прошел очень большой путь. Его личное отношение к разным персонажам и к разным феноменам, разным институтам было разное. Вначале своего правления, в 2000 году, он хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, а сейчас нет ничего ругательнее, чем слово "НАТО", – отметил журналист.

Интервью с Зыгарем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00