Профессор Соловей: Окружение Путина называет его между собой Михаил Иванович и папа

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах Фото: EPA

Окружение президента России Владимира Путина использует несколько прозвищ для него. Об этом российский историк, профессор, политический аналитик Валерий Соловей рассказал в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Михаил Иванович" называют, называют "папой". Вот это два прозвища, которые я слышал. Иногда некоторые, по-моему, просто говорят "начальник", так показывая пальцем, типа имея в виду, что самый-самый большой начальник (показывает пальцем вверх)", – сказал Соловей.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.