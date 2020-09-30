Профессор Соловей: Сечин может стать Берией

Генеральный директор крупнейшей в России нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин может подняться в РФ до уровня, сопоставимого с главой НКВД Лаврентием Берией во времена Советского Союза.

Об этом российский историк, профессор, политический аналитик Валерий Соловей заявил в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Сечин обладает, конечно, огромным влиянием, которое может еще вырасти, поскольку ему прочат пост вице-премьера. Он хочет стать вице-премьером по силовым структурам, куратором, потому что в период транзита эта позиция, как вы понимаете, становится ключевой. Практически Берия, он может стать таким Лаврентием Павловичем. Игорь Иванович и Лаврентий Павлович", – сказал политический аналитик.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сечин возглавляет "Роснефть" с 2012 года. Согласно решению совета директоров компании за май 2020 года, он будет гендиректором еще пять лет.

Сечина называют другом президента РФ Владимира Путина.

Лаврентий Берия возглавлял НКВД (позже МВД) СССР с 1938-го по 1945 год.