Профессор Соловей: Путин собирается уволить Мишустина

Президент РФ собирается уволить главу правительства Михаила Мишустина. Об этом российский историк, профессор, политический аналитик Валерий Соловей заявил в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, отвечая на вопрос, кто может быть преемником президента РФ Владимира Путина.

"В настоящий момент часть его окружения хотела бы увидеть преемником премьера Мишустина. Он получил в этом кругу, в такой широкой коалиции штатских,прозвище Хрущ. По ассоциации с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Предполагают, что он должен сыграть такую же роль... Но Владимир Владимирович сказал, что не бывать этому. Он собирается его уволить", – сказал профессор.

По его словам, "эта коалиция Мишустину обеспечила значительный пиар, что привело к повышению его рейтинга".

"Но Владимиру Владимировичу все это не нравится. И прозвище Хрущ не нравится, поскольку оно вызывает не очень приятные реминисценции, как вы понимаете", – объяснил Соловей.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

16 января Путин назначил премьер-министром РФ Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.

30 апреля Мишустин в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией временно сложил полномочия премьер-министра.

Мишустин лечился от COVID-19 в одной из московских больниц. По информации The Bell, в начале мая он начал проводить совещания из больницы, где для него оборудовали кабинет.

19 мая, когда Мишустин вылечился, глава Кремля вернул ему полномочия главы правительства.