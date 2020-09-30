ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Профессор Соловей: Путин собирается уволить Мишустина

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский историк, политический аналитик Валерий Соловей заявил, что часть окружения президента РФ Владимира Путина хотела бы видеть новым главой Кремля нынешнего главу российского правительства Михаила Мишустина.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Премьером Мишустина назначили в январе 2020 года
Премьером Мишустина назначили в январе 2020 года
Фото: ЕРА

Президент РФ собирается уволить главу правительства Михаила Мишустина. Об этом российский историк, профессор, политический аналитик Валерий Соловей заявил в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, отвечая на вопрос, кто может быть преемником президента РФ Владимира Путина.

"В настоящий момент часть его окружения хотела бы увидеть преемником премьера Мишустина. Он получил в этом кругу, в такой широкой коалиции штатских,прозвище Хрущ. По ассоциации с Никитой Сергеевичем Хрущевым. Предполагают, что он должен сыграть такую же роль... Но Владимир Владимирович сказал, что не бывать этому. Он собирается его уволить", – сказал профессор.

По его словам, "эта коалиция Мишустину обеспечила значительный пиар, что привело к повышению его рейтинга".

"Но Владимиру Владимировичу все это не нравится. И прозвище Хрущ не нравится, поскольку оно вызывает не очень приятные реминисценции, как вы понимаете", – объяснил Соловей.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

16 января Путин назначил премьер-министром РФ Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.

30 апреля Мишустин в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией временно сложил полномочия премьер-министра.

Мишустин лечился от COVID-19 в одной из московских больниц. По информации The Bell, в начале мая он начал проводить совещания из больницы, где для него оборудовали кабинет.

19 мая, когда Мишустин вылечился, глава Кремля вернул ему полномочия главы правительства.

Теги: Россия, Владимир Путин, Валерий Соловей, увольнение, Михаил Мишустин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Называй меня мадам". Дочь Уиллиса и Мур оголилась полностью
"Называй меня мадам". Дочь Уиллиса и Мур оголилась полностью
Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта
Лундгрен позировал на фоне 170-летнего эвкалипта
Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!
Внучка Конкина: Можно я приеду в морг и подержу маму за ручку? Вдруг она оживет!
  Листерман: Буду продавать презервативы. "Одень себе на х...й "Листерман!"
  Листерман: Буду продавать презервативы. "Одень себе на х...й "Листерман!" G
  drunk face. Меган Фокс снялась в клипе своего бойфренда Machine Gun Kelly. Видео
  drunk face. Меган Фокс снялась в клипе своего бойфренда Machine Gun Kelly. Видео
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему ее новый избранник избегает публичности
  Каминская из "НеАнгелов" рассказала, почему ее новый избранник избегает публичности
"Интригующе", "Какой ракурс". 47-летняя Высоцкая засветила декольте
"Интригующе", "Какой ракурс". 47-летняя Высоцкая засветила декольте
"Мой защитник". Loboda позировала на отдыхе с матерью
"Мой защитник". Loboda позировала на отдыхе с матерью
  MamaRika презентовала трек "Скажене дівчисько". Аудио
  MamaRika презентовала трек "Скажене дівчисько". Аудио
"Зуб с корнем". Поклонники Тины Кароль высказались о ее портрете с крыльями
"Зуб с корнем". Поклонники Тины Кароль высказались о ее портрете с крыльями
  "Я начала ковыряться внутри себя. Болячки искать, которых нет. Для меня это было очень неожиданно". Королева рассказала о кризисе среднего возраста
  "Я начала ковыряться внутри себя. Болячки искать, которых нет. Для меня это было очень неожиданно". Королева рассказала о кризисе среднего возраста
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
"С ушками хрошенькая Мурка". Модель с 13-м размером груди Кузнецова в декольте занялась боксом
  Листерман: Мне повезло: у моих дедов до 90 лет балда стояла, как у волка на морозе
  Листерман: Мне повезло: у моих дедов до 90 лет балда стояла, как у волка на морозе G
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
"Клава взрослеет и становится все больше похожа на Кристину". Орбакайте показала экстремальное развлечение своей дочери
Дита фон Тиз: Защитные маски – еще один гламурный предмет в моем арсенале
Дита фон Тиз: Защитные маски – еще один гламурный предмет в моем арсенале
"Она больше не может танцевать", "Танцы на тебя имеют лечебное воздействие". В Instagram обсуждают домашнее видео Спирс
"Она больше не может танцевать", "Танцы на тебя имеют лечебное воздействие". В Instagram обсуждают домашнее видео Спирс
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Мы разные". Тина Кароль рассказала, почему редко видится с родителями
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Поматерился и самоизолировался". Муж Шоптенко вслед за женой заразился коронавирусом
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
"Как Клавуся выросла". Дочь Пугачевой показала свою семью
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
Водянова позировала на диване с мужем – сыном французского миллиардера Арно
"Повезло". Комаровский показал внучку
"Повезло". Комаровский показал внучку
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Алексей Горбунов и Ван Дамм позировали в Киеве на съемках боевика. Фото
Жена Петросяна заявила об отравлении
Жена Петросяна заявила об отравлении
"Прячет животик", "Платье жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
"Прячет животик", "Платье – жах". Поклонники Тины Кароль обсуждают ее образ на "Танцах со звездами"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS