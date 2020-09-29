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Профессор Соловей: Россия обещала украинским олигархам, что она откроет для них ворота

Российские власти в 2014 году требовали от крупных украинских бизнесменов отдать Москве контроль над внешней политикой Украины, сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.

 
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Соловей: Насколько я знаю, предполагалось что-то вроде финляндизации
Соловей: Насколько я знаю, предполагалось что-то вроде финляндизации
Фото: Darya Kolomitsyna / Facebook

Россия в 2014 году обещала крупным украинским бизнесменам выгодные условия для ведения бизнеса, чтобы заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.

"Насколько я знаю, предполагалось что-то вроде финляндизации: "Пожалуйста, вы свободны у себя, ради бога". Более того – Россия обещала украинским олигархам, что она откроет для них ворота: "Пожалуйста, делайте бизнес, у нас нет никаких ограничений, в отличие от Европы, где вам всегда приходится сталкиваться с ограничениями. Но будьте любезны, оставьте под нашим контролем свою внешнюю политику. То есть никакого вступления в Евросоюз. Об этом забудьте. И забудьте о вступлении в НАТО". Речь шла именно о такой формуле взаимоотношений. Но, как видите, все застопорилось", – отметил Соловей.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным украинской прокуратуры, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Виктор Янукович, Россия, Украина, НАТО, аннексия, Валерий Соловей, Евросоюз
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