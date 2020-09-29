Профессор Соловей: Путин не расстается с членами своей команды. Ее можно покинуть только в цинковом гробу, взявшись за ручку, натертую каким-нибудь веществом

Команду президента РФ Владимира Путина можно покинуть только в цинковом гробу. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский историк, политический аналитик Валерий Соловей, комментируя отставку помощника Путина Владислава Суркова, который представлял Москву на американо-российских переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе.

"[Суркова отстранили от украинского вопроса] как раз из-за того, что соглашения, которые были предварительно согласованы устно, не были подписаны. Афронт, скандал. И недовольство Владимира Владимировича было реализовано в такой форме по отношению к Владиславу Юрьевичу. Но я сразу подчеркну: речь не шла даже тогда о том, чтобы его исключить из членов команды. Речь шла о том, чтобы его оставить на дальней периферии, подыскать ему позицию. Путин сказал, что подумает о том, куда его можно назначить. Ну, Сурков оказался фактически в бессрочном отпуске, что, как я понял, ему пошло на пользу в физическом и психическом смысле", – подчеркнул Соловей.

По его словам, все, что происходит с 2014 года, Путин расценивает как предвоенное или полувоенное состояние.

"Путин не расстается с людьми, которых считает членами своей команды. Можно покинуть эту команду только в цинковом гробу, взявшись за ручку, натертую каким-нибудь веществом. Понимаете, да? А [то, что ушел экс-глава "Российских железных дорог" Владимир] Якунин – редчайший случай. И он произошел еще до того, как Россия, с точки зрения Путина, оказалась в состоянии войны. Потому что все, что происходит с 2014 года, расценивается как предвоенное или полувоенное состояние", – отметил Соловей.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

Сурков более 10 лет, с 1999-го по 2011 год, работал заместителем руководителя администрации президента РФ (при президентах Борисе Ельцине и Дмитрии Медведеве), затем перешел на работу в правительство, где был вице-премьером (при премьере Путине) и вице-премьером – руководителем аппарата правительства (при премьере Медведеве). В 2013–2020 годах – помощник президента Путина, на этой должности курировал украинское направление. После начала войны на Донбассе участвовал в переговорах по этому вопросу со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Суркова называют "идеологом агрессии России против Украины".

В феврале 2020 года Путин уволил Суркова. О причинах отставки Сурков сказал, что должен был "продолжать заниматься Украиной и Донбассом, но контекст изменился". Он заявил, что "повернуть оглобли" и двинуться в противоположном направлении не может.

Вместо Суркова куратором украинского направления стал Дмитрий Козак, который в январе был назначен заместителем главы администрации президента РФ.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что, по его ощущениям, Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем Сурков. "По тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общение", – сказал он в феврале.

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