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Профессор Соловей: Факты физического воздействия на провинившихся были по команде Путина не только с одним этим человеком

К чиновникам, которыми недоволен президент России Владимир Путин, применяются меры физического воздействия. Об этом в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.

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Меры физического воздействия по указанию Путина применялись к известным людям Соловей
Меры физического воздействия по указанию Путина применялись к известным людям – Соловей
Фото: Иван Шаблов / Facebook

После одного из раундов переговоров в нормандском формате член российской делегации, которым остался недоволен президент России Владимир Путин, пострадал физически. Об этом в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.

При этом фамилию пострадавшего он не назвал.

"Нет, не буду называть фамилию, потому что, честно говоря, это не совсем этично. Никакого страха нет. Я точно знаю, что это было. И более того, факты физического воздействия происходили не только с одним этим человеком. Это происходило и по отношению к другим людям. Их фамилии я тоже не буду называть. Но поверьте: это люди еще более известные, чем тот человек, который подразумевается, но не назван", – сказал он.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

9 декабря 2019 года в Париже прошел саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.

11 сентября 2020 года в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.

15 сентября Зеленский сообщил, что, по его мнению, в течение 10 дней может состояться встреча советников лидеров "Нормандской четверки", после которой должна быть встреча непосредственно лидеров.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 16 сентября заявил, что о встрече лидеров "Нормандской четверки" говорить рано, а 17-го сказал, что ее стоит ждать в обозримом будущем.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Валерий Соловей, нормандский формат
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