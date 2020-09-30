Профессор Соловей: Факты физического воздействия на провинившихся были по команде Путина не только с одним этим человеком

После одного из раундов переговоров в нормандском формате член российской делегации, которым остался недоволен президент России Владимир Путин, пострадал физически. Об этом в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал российский историк, политический аналитик Валерий Соловей.

При этом фамилию пострадавшего он не назвал.

"Нет, не буду называть фамилию, потому что, честно говоря, это не совсем этично. Никакого страха нет. Я точно знаю, что это было. И более того, факты физического воздействия происходили не только с одним этим человеком. Это происходило и по отношению к другим людям. Их фамилии я тоже не буду называть. Но поверьте: это люди еще более известные, чем тот человек, который подразумевается, но не назван", – сказал он.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону