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Профессор Соловей: Ни одна спецслужба ко мне вербовочных подходов не делала

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский историк, политический аналитик Валерий Соловей опроверг слова экс-разведчика Юрия Швеца о вербовке Соловья представителями ФСБ.

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Соловей 11 лет работал в МГИМО
Соловей 11 лет работал в МГИМО
Фото: Valery Solovei / Facebook

Российский историк, профессор, политический аналитик Валерий Соловей заявил в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что его не пыталась вербовать ни одна спецслужба.

Об этом профессор сказал, комментируя слова сокурсника президента РФ Владимира Путина по институту КГБ Юрия Швеца, что он связан с ФСБ.

"Нет, этого не было никогда: ни в советское время, ни в постсоветское время, ни до МГИМО (Московский государственный институт международных отношений. – "ГОРДОН"), ни во время работы в МГИМО, ни после. И не только ФСБ – ни одна спецслужба ко мне вербовочных подходов не делала", – объяснил Соловей.

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью Гордону, опубликованному в августе, Юрий Швец назвал Соловья "активным мероприятием ФСБ, цель которого – обеспечить транзит власти от Путина к преемнику". По словам экс-разведчика, профессор "талантливо зовет Русь к топору". Соловья "пытаются вытолкнуть на все более широкие каналы общественности", считает Швец. Он отметил, что профессор рассказывает такие якобы полученные из Кремля сведения, что теоретически "должен уже с черным мешком быть вывезен и находиться минимум в "Лефортово".

60-летний Соловей – историк по образованию. Он 11 лет работал в МГИМО, где возглавлял кафедру рекламы и связей с общественностью. В 2019 году Соловей заявил об увольнении, поскольку университет "по политическим причинам" не хочет иметь с ним никаких дел.

Как отмечает "Русская служба BBC", Соловей часто появляется в качестве комментатора в независимых и оппозиционных российских СМИ. Некоторые его прогнозы оказались точными: в 2016 году он предрек назначение Антона Вайно главой администрации президента РФ, а Вячеслава Володина – председателем Госдумы.

21 сентября 2020 года Соловей объявил о начале своей политической карьеры.

Теги: Дмитрий Гордон, ФСБ, МГИМО, Валерий Соловей, спецслужбы, Юрий Швец
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