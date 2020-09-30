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Профессор Соловей: Путин очень остерегается покушений

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский политический аналитик Валерий Соловей подтвердил информацию о том, что президент РФ Владимир Путин в зарубежные поездки берет свой туалет, чтобы никто не смог взять его анализы.

 
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По данным Соловья, во время переговоров в нормандском формате Путин (на фото) был в бронежилете
По данным Соловья, во время переговоров в нормандском формате Путин (на фото) был в бронежилете
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин боится покушений. Об этом российский историк, профессор, политический аналитик Валерий Соловей заявил в авторской программе основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

Аналитик подтвердил информацию о том, что нынешний глава Кремля во все зарубежные поездки берет не только воду, еду, посуду и поваров, но и туалет, "чтобы никто не смог взять ничего для анализа".

"Меры безопасности были резко увеличены пару-тройку лет тому назад. Более того, вы могли увидеть его в бронежилете, когда он выходил на публичные мероприятия на открытом пространстве. Даже когда он общался с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном в Елисейском дворце, это было до встречи в нормандском формате, он там на пресс-конференцию вышел в бронежилете. Он очень остерегается покушений", – сказал Соловей.

Профессор предположил, что у Путина "есть для этого какие-то рациональные основания, не просто пустые страхи, помимо типичной возрастной паранойи".

"Медведчук привез шамана из Амазонии, который провел обряд для Путина и говорил, что Медведчук будет президентом". Полный текст интервью профессора Соловья Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Теги: Владимир Путин, покушение, бронежилеты, Валерий Соловей, президент, безопасность, туалет
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