Зыгарь: Был момент, когда Медведев мысленно изменил и захотел идти на второй срок. Тогда Путин решил, что Медведев представляет для него угрозу

Зыгарь: Думаю, что ту секунду, когда Медведев усомнился, Путин будет помнить всегда Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Думаю, самое главное – в какой-то момент Путин решил, что он представляет для него угрозу. Думаю, что был момент, когда Медведев усомнился. Был момент, когда мысленно он изменил. Был момент, когда он захотел идти на второй срок", – сказал Зыгарь.

Он отметил, что в течение долгого времени команды тогдашнего премьер-министра Путина и тогдашнего президента Медведева "вели между собой позиционную войну и перебрасывались гранатами".

"Это всегда влияет на боссов. Путин и Медведев, конечно же, не могли не заметить, что их лагеря, что их станы находятся в кровавой бойне. Это, конечно, влияло. Их отношения сильно испортились. Они в какой-то момент почти не разговаривали..." – рассказал Зыгарь.

Он вспомнил конфликт между Медведевым и Путиным, который разгорелся в 2011 году, когда тогдашний премьер России Путин сравнил резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии со "средневековым призывом к крестовому походу". Медведев, который в то время занимал должность президента, заявил о необходимости быть "максимально аккуратными в заявлениях, которые характеризуют события в Ливии". "Ни в коем случае не допустимо использовать выражения, которые по сути ведут к столкновению цивилизаций. Типа "крестовых походов" и так далее. Это неприемлемо", – сказал Медведев.

"Это был скандал на весь мир, – охарактеризовал конфликт из-за Ливии Зыгарь. – Очевидно, что в какой-то момент вот эта бойня между командами... Всегда любая команда заинтересована в том, чтобы шеф не уходил. Команда Медведева, конечно же, всячески массировала ему мозг, чтобы убедить его остаться, чтобы убедить его зацепиться, чтобы подтолкнуть его к решительному шагу".

Гордон спросил у собеседника, можно ли назвать Медведева либеральным политиком.

"Мы можем сказать, что во время его президентства было принято много либеральных законов. И большинство из них были отменены. Медведеву мы можем сказать спасибо за несколько важных вещей. Например, за обязательное декларирование чиновниками своих доходов. Вот эти все бесконечные скандалы со вскрывающимися вещами [о богатстве чиновников] – это благодаря тому, что в тот момент юрист Медведев принял этот закон и его не открутили обратно", – сказал Зыгарь.

При этом он затруднился с ответом, какое будущее ждет Медведева.

"Я не знаю... Я думаю, что [он] все. Но могу и ошибаться. Не знаю. Думаю, что вряд ли. Думаю, что ту секунду, когда он усомнился, – ее Путин будет всегда помнить", – считает журналист.

Интервью с Зыгарем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00