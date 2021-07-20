ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зыгарь: Был момент, когда Медведев мысленно изменил и захотел идти на второй срок. Тогда Путин решил, что Медведев представляет для него угрозу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зыгарь: Думаю, что ту секунду, когда Медведев усомнился, Путин будет помнить всегда
Зыгарь: Думаю, что ту секунду, когда Медведев усомнился, Путин будет помнить всегда
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Отношения президента РФ Владимира Путина и бывшего президента России, экс-премьер-министра Дмитрия Медведева ухудшились, поскольку Путин в какой-то момент увидел в Медведеве угрозу для своей власти. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский журналист, писатель, бывший главный редактор телеканала "Дождь", автор книги "Вся кремлевская рать" Михаил Зыгарь.

"Думаю, самое главное – в какой-то момент Путин решил, что он представляет для него угрозу. Думаю, что был момент, когда Медведев усомнился. Был момент, когда мысленно он изменил. Был момент, когда он захотел идти на второй срок", – сказал Зыгарь. 

Он отметил, что в течение долгого времени команды тогдашнего премьер-министра Путина и тогдашнего президента Медведева "вели между собой позиционную войну и перебрасывались гранатами".

"Это всегда влияет на боссов. Путин и Медведев, конечно же, не могли не заметить, что их лагеря, что их станы находятся в кровавой бойне. Это, конечно, влияло. Их отношения сильно испортились. Они в какой-то момент почти не разговаривали..." – рассказал Зыгарь. 

Он вспомнил конфликт между Медведевым и Путиным, который разгорелся в 2011 году, когда тогдашний премьер России Путин сравнил резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии со "средневековым призывом к крестовому походу". Медведев, который в то время занимал должность президента, заявил о необходимости быть "максимально аккуратными в заявлениях, которые характеризуют события в Ливии". "Ни в коем случае не допустимо использовать выражения, которые по сути ведут к столкновению цивилизаций. Типа "крестовых походов" и так далее. Это неприемлемо", – сказал Медведев.

"Это был скандал на весь мир, – охарактеризовал конфликт из-за Ливии Зыгарь. – Очевидно, что в какой-то момент вот эта бойня между командами... Всегда любая команда заинтересована в том, чтобы шеф не уходил. Команда Медведева, конечно же, всячески массировала ему мозг, чтобы убедить его остаться, чтобы убедить его зацепиться, чтобы подтолкнуть его к решительному шагу".

Гордон спросил у собеседника, можно ли назвать Медведева либеральным политиком. 

"Мы можем сказать, что во время его президентства было принято много либеральных законов. И большинство из них были отменены. Медведеву мы можем сказать спасибо за несколько важных вещей. Например, за обязательное декларирование чиновниками своих доходов. Вот эти все бесконечные скандалы со вскрывающимися вещами [о богатстве чиновников] – это благодаря тому, что в тот момент юрист Медведев принял этот закон и его не открутили обратно", – сказал Зыгарь. 

При этом он затруднился с ответом, какое будущее ждет Медведева. 

"Я не знаю... Я думаю, что [он] все. Но могу и ошибаться. Не знаю. Думаю, что вряд ли. Думаю, что ту секунду, когда он усомнился, – ее Путин будет всегда помнить", – считает журналист. 

Интервью с Зыгарем выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Путин занимает должность президента РФ с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В это время президентом был Медведев. 

С 2012-го по 2020 год Медведев возглавлял российское правительство. 15 января 2020 года Медведев объявил об уходе правительства в отставку.

Новым премьером стал Михаил Мишустин, а Медведева назначили на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности РФ.

В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет Путину остаться на посту главы государства до 2036 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Ливия, правительство РФ, Михаил Зыгарь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Российский артист обвинил 67-летнюю Проклову в домогательствах и рассказал подробности
Российский артист обвинил 67-летнюю Проклову в домогательствах и рассказал подробности
"Держите живот, как будто кто-то внутри". В сети предположили, что Дорофеева беременна
"Держите живот, как будто кто-то внутри". В сети предположили, что Дорофеева беременна
"О боже". Украинский дизайнер полностью разделся в Португалии. Фото
"О боже". Украинский дизайнер полностью разделся в Португалии. Фото
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Горячая, как всегда". Кардашян показала тело в крошечном бюстгальтере и расстегнутых шортах
"Горячая, как всегда". Кардашян показала тело в крошечном бюстгальтере и расстегнутых шортах
"Стильная" Зета-Джонс позировала в прозрачной одежде, полулежа на лестнице
"Стильная" Зета-Джонс позировала в прозрачной одежде, полулежа на лестнице
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
"Копия папы, симпатюля". Горбунов показал лицо сына от Осадчей
Принц Гарри напишет "интимные и проникновенные" мемуары. Презентация книги запланирована на 2022 год
Принц Гарри напишет "интимные и проникновенные" мемуары. Презентация книги запланирована на 2022 год
"Отпадно", "Прям похудевшая, посвежевшая". Волочкова показала сразу несколько фото шпагата в лосинах
"Отпадно", "Прям похудевшая, посвежевшая". Волочкова показала сразу несколько фото шпагата в лосинах
"Лучшие ноги "Квартала". Да и вся лучшая", "Секси-девушка". Актриса студии "Квартал 95" снялась в купальнике
"Лучшие ноги "Квартала". Да и вся лучшая", "Секси-девушка". Актриса студии "Квартал 95" снялась в купальнике
"Летающий йог!" Сергей Бабкин левитировал в позе лотоса
"Летающий йог!" Сергей Бабкин левитировал в позе лотоса
"Какие мы красивые!" Dzidzio и Лилия Ребрик вместе встретили рассвет на Днепре
"Какие мы красивые!" Dzidzio и Лилия Ребрик вместе встретили рассвет на Днепре
"Хотите нам привить, что ожирение – норма?" Невестка Ющенко высказалась против бодипозитива
"Хотите нам привить, что ожирение – норма?" Невестка Ющенко высказалась против бодипозитива
"Это просто мисс Крыжополь". Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше
"Это просто мисс Крыжополь". Приходько показала себя 22-летнюю, когда весила на 18 кг больше
"О лучшей свекрови нельзя даже мечтать". Умерла мать Хавьера Бардема, актриса Пилар Бардем
"О лучшей свекрови нельзя даже мечтать". Умерла мать Хавьера Бардема, актриса Пилар Бардем
  Как назвать котенка: идеи и правила
  Как назвать котенка: идеи и правила
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS